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اقتصاد

وفد البنك الأوروبي للتعمير في القاهرة للاطلاع على آخر تطورات الاقتصاد المحلي

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:43 ص
البنك الأوروبي للإنشاء
البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير
آية الجارحي
يزور مصر اليوم الاثنين وفد من مجلس إدارة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، للحصول على معلومات محدثة عن آخر تطورات الاقتصاد المحلي في البلاد.

وقال البنك على موقعه الرسمي اليوم الاثنين، إن زيارات مجلس الإدارة جزء من سلسلة منتظمة من المشاورات التي يقوم بها مساهمو البنك للاستماع إلى أولويات الاقتصاد المحلي ومواصلة الحوار الوثيق مع السلطات والقطاع الخاص.

وتستمر الزيارة وفقا للبيان الرسمي 4 أيام سيتم خلالهم عقد اجتماعات مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ومحافظ البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير المالية، ووزير النقل ، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر.

كما سيعقد مجلس إدارة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير اجتماعات مع ممثلي الأعمال والدبلوماسيين وكذلك الشركاء الدوليين ومنظمات المجتمع المدني، وسيزورون المشروعات التي يمولها البنك.

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