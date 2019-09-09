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تعليم

ننشر شروط التحويلات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة .. والتسجيل عبر هذا الرابط

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:13 ص
صدى البلد
نهلة الشربيني
يترقب طلاب الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة، وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا ، فتح مرحلة تقليل الاغتراب للتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) ، وذلك بدءًا من غد الثلاثاء 10 سبتمبر وحتى الجمعة 12 سبتمبر.

وتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب غدًا :

وتتم عليه تقليل الاغتراب وفقًا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.، والتي تتضمن:

1- المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
2- والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
3- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
4- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية.
5- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
6- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).
7- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

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تعرف على موعد نتيجة التحويلات وتقليل الاغتراب من هنا

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