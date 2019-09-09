ننشر شروط التحويلات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة .. والتسجيل عبر هذا الرابط

يترقب طلاب الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة، وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا ، فتح مرحلة تقليل الاغتراب للتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) ، وذلك بدءًا من غد الثلاثاء 10 سبتمبر وحتى الجمعة 12 سبتمبر.



وتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب غدًا :



وتتم عليه تقليل الاغتراب وفقًا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.، والتي تتضمن:



1- المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

2- والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

3- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

4- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية.

5- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

6- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

7- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.