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رياضة

متحدث بيراميدز السابق يحتفل بفوز الزمالك بلقب كأس مصر .. شاهد

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:19 ص
شعار بيراميدز
شعار بيراميدز
عمرو الحلوانى
احتفل أحمد عفيفى المتحدث الرسمى لنادى بيراميدز السابق بتتويج الزمالك بلقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة النهائية التى أقيمت بينهما امس بملعب برج العرب .

ونشر أحمد عفيفى عبر موقع الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " صورا لعدد من لاعبى الزمالك وعلى رأسهم محمود شيكابالا وتغنى بالاداء الذى قدمه بمباراة أمس ودوهر المؤثر فى قيادة الأبيض نحو التتويج بلقب كأس مصر.

وقدم الزمالك واحدة من أفضل مبارياته على الإطلاق فى الفترة الأخيرة فى ظل المستويات المميزة التى قدمها اللاعبون طوال اوقات المباراة ونجاحهم فى التلاعب بفريق بيراميدز.

وحصل الزمالك على مبلغ مليون و 500 ألف جنيه بعد تحقيق لقب كأس مصر ، وهى المكافأة الخاصة باتحاد الكرة للفريق المتوج بلقب الكأس ، بينما حصل بيراميدز صاحب المركز الثانى على مبلغ مليون جنيه.

وشهد ملعب برج العرب أمس احتفالات كبيرة من قبل إدارة الزمالك والجهاز الفنى واللاعبين عقب الحصول على لقب كأس مصر بأداء ولا أروع ولا أفضل قدمه الأبيض أمام بيراميدز .

وكان أحمد عفيفى رحل عن بيراميدز قبل عدة أيام بعد رحيل تركى آل الشيخ مالك النادى السابق.
متحدث بيراميدز السابق يحتفل بفوز الزمالك بلقب كأس مصر .. شاهد
متحدث بيراميدز السابق يحتفل بفوز الزمالك بلقب كأس مصر .. شاهد
متحدث بيراميدز السابق يحتفل بفوز الزمالك بلقب كأس مصر .. شاهد

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