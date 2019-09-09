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أخبار البلد

صرف 10 أشهر مكافأة للعامل المتوفي في حادث على باب شركته بالإسماعيلية

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:23 ص
وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
هيثم سعد الدين
وجهت وزارة القوى العاملة، مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية بمتابعة مستحقات وتعويضات العامل المتوفي أمس الأحد، نتيجة حادث تصادم بدرجته البخارية وإحدى سيارات الشركة علي باب شركته بالإسماعيلية باعتبارها إصابة عمل وهو في طريقه للعمل.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن مدير مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية ياسر سعيد تابع مع شركة فيلوستى ابارلز للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية التي يعمل بها العامل المتوفي ويدعي السيد أحمد أمين، لصرف جميع حقوق العامل وورثته.

وكشف مدير المديرية عن أن الشركة قررت صرف كافة المستحقات المقررة قانونا، وهي أجر شهرين كمصاريف جنازة ، وشهر وفاة ، وشهرين تاليين "بإجمالي خمسة أشهر" ، بالإضافة إلي صرف أجر٥ شهور مكافأة من الشركة لأسرة الفقيد.

وكان وزير القوى العاملة قد تلقى تقريرا عاجلا في وقت سابق يفيد بوفاة عامل بشركة "فيلوستى ابارلز" نتيجة تصادم دراجته البخارية مع أتوبيس الشركة من الخلف وأدى إلى وفاته فى الحال، مشيرا إلي أن العامل المتوفي يدعي السيد أحمد أمين، ويعمل بقسم التعبئة، ويسكن فى عزبة الجمالين السبع آبار الشرقية مركز أبو صوير محافظة الإسماعيلية.

وقد شيعت جنازة العامل المتوفي أمس الأحد بحضور 2500 عامل في الوردية الأولى لعمل الشركة .
صرف 10 أشهر مكافأة للعامل المتوفي في حادث على باب شركته بالإسماعيلية
صرف 10 أشهر مكافأة للعامل المتوفي في حادث على باب شركته بالإسماعيلية

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