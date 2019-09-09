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رياضة

منتخب مصر يواجه البرازيل في ختام الدور الأول بكأس العالم لكرة الطائرة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:33 ص
منتخب مصر لكرة الطائرة
منتخب مصر لكرة الطائرة
عبدالله هشام
يلتقي اليوم الإثنين، المنتخب الوطني للكرة الطائرة ناشئات تحت 18 عاما، بقيادة ماكو أنطونيو المدير الفني، مع نظيره البرازيلي، في إطار لقاءات الجولة الرابعة والأخيرة من منافسات الدور التمهيدي ببطولة العالم، المقامة حاليا في مصر وتستمر حتى يوم 14 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثامنة مساءً على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويحتل المنتخب الوطني حاليا المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، حصل عليهم من الفوز في مباراتين أمام بورتريكو والكاميرون، والخساة في مباراة واحدة أمام الصين.

ويحتاج منتخبنا الوطني إلى تحقيق الفوز بأي نتيجة في مباراة اليوم لاحتلال المركز الثاني خلف الصين المتصدر، وهو ما يضمن منافس سهل نسبيا في دور الـ16.

يحتل صدارة ترتيب المجموعة المنتخب الصيني بـ9 نقاط، وفي المركزين الثاني والثالث البرازيل ومصر بـ6 نقاط، ويأتي منتخب بورتريكو في المركز الرابع بنقطتين، فيما حل منتخب الكاميرون في المركز الخامس بنقطة وحيدة.

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