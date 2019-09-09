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أخبار العالم

ترامب لأمير الكويت : انتظر لقاءك

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:37 ص
لقاء سابق بين الزعيمين
لقاء سابق بين الزعيمين
محمد علي
عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تمنياته القلبية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، بالشفاء العاجل، وعن تمنيه مقابلته في واشنطن، بحسب ماذكرت وسائل إعلام دولية.

وكان أمير الكويت دخل مستشفى في الولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية الأمر الذي دعا إلى تأجيل لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والذي كان مقررا هذا الأسبوع في واشنطن، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية أمس (الأحد).

وكان من المقرر أن يجتمع الشيخ صباح الأحمد الصباح مع ترامب يوم (الخميس).

وقالت وكالة الأنباء الكويتية نقلا عن مسؤول كبير في مكتب الأمير إن الاجتماع بين أمير البلاد والرئيس الأمريكي سيعقد في موعد لاحق، وأكد البيت الأبيض أنه تم إبلاغ ترامب بهذا التأجيل بسبب دخول الشيخ صباح المستشفى.

وعقد أمير الكويت اجتماعات علنية مع أعضاء من مجلس وزرائه في الكويت قبل سفره إلى الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير إن الرئيس يتمنى لصديقه الأمير الشفاء العاجل ويتطلع لاستقباله مرة أخرى بواشنطن فور شعوره بالتحسن.

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