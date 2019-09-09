بالاسماء.... تعيين 237 معلما و أخصائيا بتعليم بني سويف.مستندات

أصدر المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف القرارا رقم 1370 لسنة 2019 بالموافقة على تعيبن 237 من(المعلمين ـ الأخصائيين المساعدين ، بوظيفة(معلم/أخصائي)،وذلك بعد حصولهم على شهادة الصلاحية اللازمة"من الأكاديمية المهنية للمعلمين"لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية بمديرية التربية والتعليم ببني سويف،وذلك بناء على مذكرة الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة،ووفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 ،وتعديلاته ولائحته التنفيذية،وبناءً على قراري السيد الدكتور وزير التربية والتعليم رقمي (140و141) لسنة 2019 الصادر في هذا الشأن



كما تضمن القرار:منح المذكورين بدل الاعتماد المقرر قانوناَ،وذلك اعتبارًا من أول الشهرالتالي لصدور هذا القرار،مع تكليف مديرية التربية والتعليم باتخاذ كافة إجراءات التعيين للمذكورين طبقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.