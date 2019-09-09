بمناسبة العام الدراسى الجديد.. مكافاة لجميع العاملين بجامعة المنوفية

أصدر الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية قرارا بصرف مبلغ ٥٠٠ جنيه لجميع العاملين بالجامعة، وذلك بمناسبة العام الدراسى الجديد.



وأكد مبارك، أن ذلك إسهاما من الجامعة فى تخفيف العبء على العاملين بمختلف قطاعات ووحدات الجامعة، وتوجيه الوحدات الحسابية بسرعة إنهاء إجراءات الصرف، موجها التهنئة للجميع بالعام الدراسى الجديد، ومتمنيا مزيدا من الخير والتقدم للجامعة.