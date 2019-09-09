الصحف الإماراتية: أبوظبي تستضيف مؤتمر الطاقة العالمي ..محمد بن راشد: مترو دبي نجاح لجرأتنا في ريادة المستقبل..و 6 ملفات تشغل مرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي

* مطالب بتحرك ترامب لتحرير هونج كونج

* قرقاش: نتطلع إلى حوار مجتمعي بنّاء وحراك سياسي مسئول

*إصابة 15 طالبا في تصادم حافلة مدرسية



تناولت الصحف الإماراتية اليوم الإثنين، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على استضافة أبوظبي لمؤتمر الطاقة العالمي.



*أبوظبي تستضيف مؤتمر الطاقة العالمي برعاية خليفة



وبحسب "البيان"، أكد المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، أن منتجي النفط ملتزمون بموازنة السوق، مشددًا في هذا الصدد على التزام دولة الإمارات الكامل بقرارات منظمة الأقطار المصدرة للبترول «أوبك» بخفض الإنتاج، حيث فاقت نسبة التزام الدولة 100%.



وقال المزروعي في إجابته عن أسئلة الصحفيين أمس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي، والذي يبدأ أعماله في أبوظبي اليوم، تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بمركز أبوظبي للمعارض: «إن الإمارات قلبًا وقالبًا مع قرارات منظمة أوبك، وستعلن مؤسسة مستقلة خلال اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج يوم الأربعاء المقبل في أبوظبي التفاصيل الكاملة لالتزام الإمارات، والمعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى أن نسبة التزام الإمارات بلغت 100% وتجاوزتها في بعض الشهور».



وأكد المزروعي أن اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج لن يسفر عن قرارات جديدة، مشيرًا إلى أن الاجتماع سيناقش ما تم خلال المرحلة الماضية ومدى التزام الدول بقرار خفض الإنتاج، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يسبق هذا الاجتماع اجتماع تنسيقي يدرس مؤشرات السوق حتى تتوافر لدى الدول المعلومات الكافية عن السوق تمهيدًا لمناقشتها في اجتماع منظمة «أوبك» خلال شهر ديسمبر المقبل.



*محمد بن راشد: مترو دبي نجاح لجرأتنا في ريادة المستقبل



أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن: «مترو دبي ركيزة مهمة لبنيتنا الأساسية، ومشروع حضاري يخدم المجتمع ويكفل راحة أفراده».



وأضاف : «إن المشاريع الحضارية التي يتم تنفيذها في عموم دولة الإمارات العربية المتحدة إنما تهدف بصورة رئيسة لضمان أرقى نوعيات الحياة لكل من يعيش على أرض الدولة من مواطنين ومقيمين، وكذلك لخدمة كل من يفد ضيفًا زائرًا، مع الحرص على اتباع أرقى المعايير وتطبيق أفضل الممارسات ضمن شتى المجالات ».



وأشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن تميز مسيرة التنمية التي تشهدها إمارات الدولة كافة إنما ينبع من الحرص على الارتقاء بمختلف مناحي الحياة فيها، وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع الإماراتي بجميع شرائحه ومكوناته، وبما يتماشى مع رؤية التطوير الهادفة إلى الوصول إلى المركز الأول ضمن مؤشرات التنافسية العالمية وفي جميع القطاعات، مدعومة في ذلك بمجموعة من المشاريع النوعية التي تعزز ريادة الدولة كنموذج تنموي يركز في جوهره على الإنسان ويسعى لضمان أعلى مستويات الرفاه له.



* إصابة 15 طالبا في تصادم حافلة مدرسية بصهريج على جسر معبر الخليج التجاري في دبي



وبحسب "الإمارات اليوم"، أصيب 15 طالبا بإصابات طفيفة في حادث مروري وقع على جسر معبر الخليج التجاري بين حافلة مدرسية تابعة لمدرسة مدرستنا الثانوية الإنجليزية –فرع الورقاء-وصهريج مياه.



ووفقا لـ"شرطة دبي فقد أدى الحادث أيضا الى إصابة مشرفين بإصابات بسيطة، وإصابة مشرف ثالث بإصابة متوسطة، كما أصيب سائق الصهريج بإصابة متوسطة. وتم نقلهم لمستشفى راشد.



*6 ملفات تشعل السباق الانـتخابي في أول أيام الدعاية لمرشحي «الـوطني»



وبحسب "الإمارات اليوم"، شهد اليوم الأول لانطلاق الحملات الانتخابية للمجلس الوطني الاتحادي 2019، تنافسًا شديدًا وسباقًا بين معظم المرشحين لبث فيديوهات وملصقات تتضمن ملخصات للقضايا المتضمنة في برامجهم الانتخابية. وتمثل أبرز هذه القضايا في ستة ملفات مجتمعية رئيسة، هي: التوطين، والتعليم، والصحة، وقضايا الأسرة، وخدمات المتقاعدين، وأصحاب الهمم.



وفيما نصحت اللجنة الوطنية للانتخابات المرشحين بالبعد قدر الإمكان عن إطلاق الوعود والتعهدات الانتخابية الفضفاضة، والتركيز على مناقشة القضايا والملفات المجتمعية والوطنية التي تتناسب والدور الدستوري لعضو المجلس الوطني الاتحادي، أعلن نشطاء ومؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي، تخصيصهم أوقاتًا إعلانية ودعائية «مجانية» على حساباتهم للمرشحين من أصحاب الهمم.



وتفصيلًا، انطلقت أمس حملات الدعاية لمرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، البالغ عددهم 495 مرشحًا ومرشحة على مستوى الدولة، وسط حالة من الزخم على حسابات المرشحين في مواقع التواصل الاجتماعي، ورصد ومتابعة من قبل لجان الإمارات التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، التي تعهدت باتخاذ الإجراءات العقابية، وفقًا لما ورد بالتعليمات التنفيذية، ضد أي مخالفة أو ملاحظة دعائية يتم تسجيلها.



وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، في تغريدة على حسابه الشخصي في «تويتر»: «نتطلع إلى حوار مجتمعي بنّاء وحراك سياسي مسؤول، هدفه مصلحة الوطن والمواطن. صوتنا مسؤولية، وتجاوبنا مع صاحب الطرح الهادف، ومن يحمل معه الوعي والخبرة والوفاء».



* محتجو هونج كونج يطالبون ترامب ب«تحرير المدينة»



وبحسب "الخليج"، تظاهر المحتجون المطالبون بالديمقراطية في هونج كونج، أمس الأحد، أمام مقر القنصلية الأمريكية، في حي كوزواي باي الراقي، رافعين أعلام الولايات المتحدة، ومرددين نشيدها الوطني، ودعوا رئيسها دونالد ترامب إلى «تحرير المدينة»، وممارسة الضغط على بكين؛ لتحقيق مطالبهم، كما أشعل متظاهرون النار في الشوارع وخربوا محطة مترو، ما استدعى تدخل قوات الأمن لتفريقهم باستخدام الغازات المسيلة للدموع.



وواصل المتظاهرون في المركز المالي الشهير، احتجاجاتهم التي دخلت شهرها الثالث، على الرغم من سحب الرئيسة التنفيذية للبلاد، كاري لام، مشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين.

