باللافتات.. سكان دمياط الجديدة يرفضون القضاء على المساحات الخضراء

تشهد مدينة دمياط الجديدة أزمة جديدة بين سكان المدينة وجهاز تعمير دمياط الجديدة وذلك نتيجة لمخاوف سكان المدينة من سياسة هيئة المجتمعات العمرانية من تحويل الحدائق والمتنزهات والمساحات الخضراء بين المناطق السكنية إلى مناطق سكنية.

وانتشرت لافتات تعبر عن سخط السكان ورفضهم القضاء على المساحات الخضراء بالميدنة، في جميع انحاء المدينة واعلى المنازل والفيلل.

تقول رشا طلعت من سكان المدينة، ان سكان المدينة فوجئوا بقرار جهاز التعمير والخاص بتغير مخططها بالمدينة واستغلال المساحات الخضراء باقامة مشروعات تنموية ورفض السكان تلك السياسية حفاظا على المساحات الخضراء المحيطة بمنازلهم والتى اشتروها بأسعار عالية لتمتعها بمواقع ومميزة ومساحات خضراء ولكن هيئة المجتمعات العمرانية خالفت مخططاتها التى تم بيع تلك القطع على أساس وجود مساحات خضراء بتلك المناطق.

مشيرة الى ان السكان ابدوا اعتراضهم بتعليق لافتات اعلى منازلهم توضح رفضهم للقضتاء على المساحات الخضراء حيث ان اغلب سكان المدينة قد جاءوا للسكن والاقامة بالمدينة هربا من المدن والقري المزدحمة بالمبانى وفضلو المدينة نظرا لوجود مساحات خضراء كبيرة بها وامام المنازل.

ويقول محمد مجاهد أحد السكان ، ان مايقوم به جهاز التعمير من تحويل منطقة خضراء عازلة بين المنطقة السكنية والمنطقة الصناعية إلى عمارات سكنية بإطلالة مباشرة على عوادم المصانع سيوثر على صحة السكان والاطفال.



متسائلا،كيف للمسؤلين باتخاذ هذا القرار الذى يغير من تخطيط المدينة التى أنشات عليه وقام الناس بشراء أرضهم بناءً على هذه المخططات ثم يتم تحويلها إلى كتل خرسانية ويحرم أبناؤنا من المتنفس الوحيد لهم بالمدينة وهى المساحات الخضراء التى تشتهر بها المدينة.

وناشد المسئولين بالهيئة التدخل فورًا لإيقاف هذة العشوائية وتدمير مدينة من اجمل المدن فى مصر.



من جانبه قال المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة إن الجهاز لم يقم بتغيير أى مخططات ولا نية لتحويل المسطحات الخضراء إلى مبانٍ سكنية وعلى أى متضرر قام بشراء قطعة أرض حولها مسطحات خضراء وتم إلغاؤها أن يحضر بعقد شراء القطعة إلى الجهاز.

مشيرا الى ان هناك مساحات كبيرة لم يتم استغلالها الاستغلال الامثل داخل المدينة سيتم الاستفادة منها لصالح السكان انفسهم واقامة عدد من المشروعات التنموية الهادفة.