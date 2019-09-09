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حوادث

أهلا مدارس.. الداخلية توفر الزي المدرسي بأسعار مخفضة بمعارض كلنا واحد

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:54 ص
معارض كلنا واحد
معارض كلنا واحد
مصطفى الرماح
قامت وزارة الداخلية باتخاذ جميع الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد" للمستلزمات والأدوات المدرسية اعتبارًا من يوم 27 /8 /2019 بالتنسيق مع منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير جميع المتطلبات المدرسية (زى مدرسى – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيليًا على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية https://moi.gov.eg لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة.

وحرصت وزارة الداخلية من خلال (منظومة أمان) على المشاركة فى (معرض أهلًا مدارس) من خلال مبادرة (كلنا واحد) لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية، اعتبارًا من يوم 2 /9 /2019 وحتى نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2019، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى جميع محافظات الجمهورية، والعمل على توفير كل المتطلبات المدرسية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

ولاقت المبادرة إقبالًا واستحسانًا من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعارها المناسبة مقارنةً بأسعار السوق، كما عبروا عن تقديرهم للدور المجتمعى الذى تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم.

وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين .

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسى الجديد.

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