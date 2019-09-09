عروس بيروت.. اسرار مثيرة حول مغامرة الوسيم والحسناء في مصر والخليج

ظافر العابدين وكارمن بصيص
عروس بيروت
عروس بيروت يحظى بمشاهدة كبيرة جدا في دول مصر والخليج العربي السعودية والإمارات والكويت وايضا البحرين وسلطنة عمان، رغم كونه نسخة أو محاولة تقليد للدراما التركية "عروس اسطنبول" ولكن رغم اقتصار العرض على الست حلقات الأولى منه، وجد فيه الجمهور الخليجي احداثا جديدة تتوائم مع طابعه الخاص
قصة رومانسية ومغامرة مثيرة
كارمن بصيص عازفة كمان
ظافر العابدين وكارمن في عروس بيروت
قصة رومانسية من واقع الحياة الاجتماعية يجسد بطولتها الثنائي الواعد التونسي ظافر العابدين واللبنانية كارمن بصيص، والتي يعد هذا المسلسل أولى انطلاقتها الحقيقية في سباق نجمات الدراما العربية وإن كانت قدمت من قبل أدوار كلاسيكية حالمة هادئة لاقت استحسانا جماهيريا ونقديا.
وتعد مشاركة الثنائي الوسيم ظافر العابدين والحسناء كارمن بصيص هي الثانية لهما سويا بعد مسلسل ليالي اوجيني والذي عرض في سباق رمضان قبل الماضي وقدما أيضا من خلاله قصة رومانسية كلاسيكية حظيت بنسبة مشاهدة عالية.
صورة تجمع ثريا وفارس في عروس بيروت
أحداث عروس بيروت
تدور أحداث عروس بيروت الذي يحظى بأعلى معدل بحث على جوجل في دول مصر والسعودية والإمارات والكويت والأردن ولبنان وغيرها في قالب رومانسي يجسد الحب من أول نظرة عندما التقي "فارس" ظافر العابدين بـ "ثريا" كارمن بصيص والتي تعمل مغنية في أحد الملاهي الليلية
الصدفة تلعب دورا مهما جدا لتوطيد علاقة فارس رجل الأعمال الثري وثريا عازفة الكمان والمغنية المغمورة حينما يلتقيان مرة أخرى.. بعد أن وجدها على إحدى المقاهي فافتتن بجمالها.. بينما أنقذته هي المغنية المغمورة من موقف محرج حينما تدفع عنه ثمن كوب القهوة عندما لا يجد محفظته، وتلفت نظره بجمالها الهادىء، وعذوبة ملامحها، ولطفها، في أول لقاء بينهما
وفي اللقاء الثاني يلتقيها صدفة بأحد المطاعم خلال تناوله العشاء مع أحد عملائه المهمين، ولكن يتجاهل اللقاء وعيناه تتشبث بتلك الحسناء، التي يستمع لمقامات صوتها على ألحان أغنية تشدوها حركت قلبه إليها
حادث اعتداء مثير خارج المطعم، ويدر الوسيم إليها الجميل بإنقاذها من ايدي المعتدي
سر عروس بيروت
سر إثارة عروس بيروت
وتتطور علاقتهما حتى يستدرجها بمساعدة صديقتها إلى فندق بجبيل، وتبدأ علاقتهما الرومانسية حتى بعد طعن فارس على يد أحد شباب حارتها المهووس بها.
تبدأ المشكلة مع بداية رابط الحب القوي بين بطلي المسلسل؛ بسبب رفض المحيطين لهما لهذا الحب، وخصوصًا "ليلى" والدة فارس والتي تجسد دورها الفنانة اللبنانية تقلا شمعون.
وعن الاسباب الحقيقية لرواج عروس بيروت خليجيا وعربيا، ترجع الى القصة المثيرة التي يقدمها الحالمان ظافر وكارمن في قالب مناسب لمعايير الدراما الاجتماعية المحافظة، فضلا عن تقديم المسلسل لعديد من المفاجأت غير المتوقعة عن قصة الحب الوليدة بين البطلين والمغامرة التي يخوضانها متحدين الكثير من التقاليد التي يراها البعض متشددة أو ربما مقيدة.
ايضا استطاعت التفاصيل المرسومة في قصة عروس بيروت من تعويض المشاهد العربي بحرفية عالية عن المسلسلات التركية بعد مقاطعتها في أغلب تلك الدول، فالخطوط الدرامية الأكثر واقعية للمجتمع الخليجي والعربي استطاعت تعويضه عن الجرعة الدرامية التي ربما افتقدها ولكن في سياق متسلسل وغير مطول داخل قالب أبعاده محكومة وأحداثه المتواترة أكثر جذبا