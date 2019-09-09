عروس بيروت.. اسرار مثيرة حول مغامرة الوسيم والحسناء في مصر والخليج

ظافر العابدين وكارمن بصيص عروس بيروت.. أو كارمن بصيص.. تلك الحسناء اللبنانية التي أعادت الجمهور إلى مقاعده من جديد أمام الشاشة الصغيرة لتتابع الأحداث الدرامية الرومانسية الاجتماعية الملائمة للطابع العربي المحافظ ولهذا كانت الأنسب لجمهور دول الخليج، فما هو سر تعلق الجماهير العربية بمسلسل عروس بيروت؟.



عروس بيروت

عروس بيروت يحظى بمشاهدة كبيرة جدا في دول مصر والخليج العربي السعودية والإمارات والكويت وايضا البحرين وسلطنة عمان، رغم كونه نسخة أو محاولة تقليد للدراما التركية "عروس اسطنبول" ولكن رغم اقتصار العرض على الست حلقات الأولى منه، وجد فيه الجمهور الخليجي احداثا جديدة تتوائم مع طابعه الخاص





قصة رومانسية ومغامرة مثيرة

كارمن بصيص عازفة كمان ظافر العابدين وكارمن في عروس بيروت قصة رومانسية من واقع الحياة الاجتماعية يجسد بطولتها الثنائي الواعد التونسي ظافر العابدين واللبنانية كارمن بصيص، والتي يعد هذا المسلسل أولى انطلاقتها الحقيقية في سباق نجمات الدراما العربية وإن كانت قدمت من قبل أدوار كلاسيكية حالمة هادئة لاقت استحسانا جماهيريا ونقديا.

وتعد مشاركة الثنائي الوسيم ظافر العابدين والحسناء كارمن بصيص هي الثانية لهما سويا بعد مسلسل ليالي اوجيني والذي عرض في سباق رمضان قبل الماضي وقدما أيضا من خلاله قصة رومانسية كلاسيكية حظيت بنسبة مشاهدة عالية.





صورة تجمع ثريا وفارس في عروس بيروت أحداث عروس بيروت تدور أحداث عروس بيروت الذي يحظى بأعلى معدل بحث على جوجل في دول مصر والسعودية والإمارات والكويت والأردن ولبنان وغيرها في قالب رومانسي يجسد الحب من أول نظرة عندما التقي "فارس" ظافر العابدين بـ "ثريا" كارمن بصيص والتي تعمل مغنية في أحد الملاهي الليلية

الصدفة تلعب دورا مهما جدا لتوطيد علاقة فارس رجل الأعمال الثري وثريا عازفة الكمان والمغنية المغمورة حينما يلتقيان مرة أخرى.. بعد أن وجدها على إحدى المقاهي فافتتن بجمالها.. بينما أنقذته هي المغنية المغمورة من موقف محرج حينما تدفع عنه ثمن كوب القهوة عندما لا يجد محفظته، وتلفت نظره بجمالها الهادىء، وعذوبة ملامحها، ولطفها، في أول لقاء بينهما

وفي اللقاء الثاني يلتقيها صدفة بأحد المطاعم خلال تناوله العشاء مع أحد عملائه المهمين، ولكن يتجاهل اللقاء وعيناه تتشبث بتلك الحسناء، التي يستمع لمقامات صوتها على ألحان أغنية تشدوها حركت قلبه إليها

حادث اعتداء مثير خارج المطعم، ويدر الوسيم إليها الجميل بإنقاذها من ايدي المعتدي





سر عروس بيروت