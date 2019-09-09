من أجل الشهرة واللايكات.. شاب وصديقته يخاطران بحياتهما من اجل صورة

أثناء محاولة البحث عن المزيد من الشهرة ، وحصد الإعجابات والمشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي، واجه مدونا السفر الأمريكيان "كيلي كاستيل" و"كودي وركمان" انتقادات واسعة في الآونة الأخيرة بعد أن قاما بمشاركة صورة جريئة على موقع "إنستجرام" ظهرا فيها على حافة جرف شاهق، في خطوة وصفها عدد كبير من الرواد بـ"الخطيرة" و"الغبية".



وجاء في تقارير إخبارية، أن هذه الصورة قد تم التقاطها في "بيرو"، وتظهر فيها "كيلي كاستيل"، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، وهي تقف على حافة الجرف الشاهق، وقد أسندت إحدى قدميها على حجر، فيما كانت القدم الأخرى متدلية في الهواء تمامًا، وكانت متشبثة في يدي صديقها، الذي كان يجلس على حافة الجرف في مشهد يحبس الأنفاس.



ويبدو أن هذه الصورة كانت لها نتيجة عكسية، حيث انتقد العديد من المتابعين قيامهما بتعريض حياتهما للخطر بهذا الشكل فقط من أجل جذب الانتباه والحصول على المزيد من الإعجابات أو "اللايكات".



وأكد عدد من المتابعين على أن تشجيع الآخرين على تعريض حياتهم للخطر بمثل هذه الطريقة ليس فكرة جيدة على الإطلاق، وكذلك انتقد آخرون الشاب لسماحه لصديقته بالقيام بمثل هذه المخاطرة، حيث علق أحد المتابعين قائلًا: "هل رأيتم كيف أن ذلك الشاب لا يقوم بأي أمر خطير إطلاقًا، ويترك الفتاة تقوم بكافة المخاطرات".



لكن "كيلي" ردت على ذلك قائلة إن هذه المغامرة الجريئة كانت فكرتها، مشيرة إلى أنها تتخذ قراراتها بنفسها، وقد أرادت بالفعل التقاط هذه الصورة.