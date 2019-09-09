أثناء ذهابه لحفل عرس.. مصرع نجار صعقًا بالكهرباء في كفر الشيخ

لقى نجار مقيم بإحدى قرى سيدي سالم بكفر الشيخ، مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء مروره بجوار أحد الاعمدة الكهربائية بأرض منزرعة بمحصول القصب.



وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية يفيد وصول ح. إ 16سنة، نجار، مقيم بإحدى قرى سيدي إلى المستشفى المركزي جثة هامدة إدعاء صعق كهربائي.



وبسؤال نجل عمه ص. ن 15 سنة، قرر بأنه كان برفقته في طريقهما للذهاب إلى حفل عرس بالقرية، صعقه التيار الكهربائي حال مروره بجوار أحد الأعمدة الكهربائية بأرض زراعية منزرعة بالقصب.



وبتوقيع الكشف الطبي على المتوفي، أفاد تقرير مفتش الصحة عدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة نتيجة صعق كهربائي، وعدم وجود شبهة جنائية.



جرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى سيدي سالم المركزي قيد تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر رقم 7343 لسنة 2019م، إداري مركز سيدي سالم.