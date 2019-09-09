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محافظات

معارض أهلا مدارس بالمنيا تحارب جشع التجار بتخفيضات تصل لـ 30 %

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 12:51 م
معارض أهلا مدارس
معارض أهلا مدارس بالمنيا تحارب جشع التجار بتخفيضات تصل لـ 30
ايمن رياض
تنظم محافظة المنيا، معارض أهلا بالمدارس بجميع مراكز المحافظة التسع بالتنسيق مع جميع الوحدات المحلية،لتوفير المستلزمات المدرسية من الملابس والشنط والأحذية بأسعار مخفضة لطلاب المدارس، ومحاربة جشع التجار.

وتم تجهيز معارض المستلزمات المدرسية والتي تصل التخفيضات بها إلى 30 % وأكثر بجميع الأدوات والملابس والمستلزمات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد.

وأعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا،عن تنظيم معارض بجميع مراكز المحافظة، تحت عنوان " أهلا بالعام الدراسي الجديد" لتوفير المستلزمات المدرسية من الملابس والشنط والأحذية بأسعار مخفضة لطلاب المدارس، ومحاربة جشع التجار لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وقال الدكتور محمود يوسف،إنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية ،حيث تم تجهيز معارض المستلزمات المدرسية والتي بها تخفيضات تصل إلي 30 % علي جميع المستلزمات والأدوات، مشيرا إلي انه تم الانتهاء وفتح عدد من المعارض بكل من مراكز" العدوة - بني مزار - مطاي - أبوقرقاص - ملوي- ديرمواس" وجاري الانتهاء اليوم من معارض بمركزي "مغاغة - سمالوط"، وستستمر هذه المعارض حتي نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وأضاف انه تم افتتاح معرض "كلنا واحد" للمستلزمات المدرسية بجوار محطة قطارات المنيا، تحت رعاية وزارة الداخلية وبالتعاون مع مديرية التموين بالمنيا.

وفي مركز ملوي افتتح اللواء وجدى زقزوق رئيس المركز معرض احنا معاك للمستلزمات المدرسية بمقر مجلس المدينة، تحت رعاية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ، كما تابع رئيس المدينة استعداد العام الدراسي الجديد بمجلس قروى دروة.

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