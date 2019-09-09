كل حاجة على أكمل وجه.. كيف استعدت محافظة الجيزة للعام الدراسي

كثفت محافظة الجيزة، ومديرية التربية والتعليم بالجيزة من جهودها للاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2019/2020 ، والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، وانتهاء عمليات الصيانة اللازمة للعديد من المدارس والفصول علي مستوي المحافظة.



وعملت محافظة الجيزة، علي رفع كفاءة المدارس والفصول لاستقبال العام الدراسي الجديد، ورفع كفاءة الأثاث داخل الفصول، وعمل الصيانة الدورية اللازمة لمقاعد الطلاب "الديسكات"، وصيانة حمامات المدارس والتأكد من سلامة خزانات المياه لضمان توافر المياه داخل المدارس علي مدار اليوم الدراسي، بناء علي تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز علي مستوي المحافظة.



خارج المدارس



وكلف محافظ الجيزة جميع القيادات التنفيذية علي مستوي محافظة الجيزة، ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز، برفع الإشغالات والباعة الجائلين وإزالة أى مخلفات أو قمامة من محيط المدارس ومراجعة الأسوار والمبانى الملاصقة للمدارس للتأكد من سلامتها الإنشائية إضافه إلى مراجعة أعمدة الإنارة وكابلات الكهرباء وأسوار الكبارى والإبلاغ الفورى لتلاشى حدوث أى معوقات .



المتابعة مستمرة



ولضمان سرعة انتهاء كافة أعمال التجهيزات قبل بدء العام الدراسي، واستمرار الحفاظ علي الخدمات داخل المدارس وفي محيطها، كلف محافظ الجيزة أجهزة المتابعة والتفتيش للمرور الدورى على المدارس ورصد أى معوقات موجودة لسرعة حلها، ومتابعة استمرار أعمال الصيانة مع وجود متابعة دورية لها بمختلف الإدارات التعليمية للإنتهاء منها قبل بدء العام الدراسى الجديد .



معارض للمستلزمات الدراسية



وشهدت الايام الماضية افتتاح محافظة الجيزة 6 معارض لبيع مستلزمات المدارس بتخفيضات تصل لــ 50%، تحت شعار معارض "عودة المدارس"، وشملت تلك المعارض المعرض الرئيسي بشارع الملك فيصل على مساحة 2000 متر مربع وستقام المعارض الأخرى بأحياء ومراكز ومدن الهرم في منطقة المنصورية، وجنوب الجيزة في منطقة المنيب، والعجوزة في منطقة أرض اللواء، وكرداسة في شارع اللبينى، والحوامدية علي طريق مصر أسيوط الزراعى .



وللتأكد من جدية التخفيضات داخل معارض "عودة المدارس"، قام محافظ الجيزة بجولة تفقدية لعدد من المعارض للاطمئنان علي جودة السلع والأسعار المعلنة، والتي وجه خلالها الشركات العارضة بالالتزام بنسبة التخفيضات على المنتجات المعلن عنها طوال فترة المعرض كما وجه بعض العارضين بتخفيض أسعار الكشاكيل والشنط المدرسية عن الأسعار المعلنة وذلك في إطار دورها المحافظة الهام في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين مع بداية العام الدراسي ومحاربة الغلاء .



حملات علي المطاعم



وللحفاظ علي صحة الطلاب، وجه محافظ الجيزة، مديريتى التموين والصحة بالتنسيق مع الأحياء والمراكز لشن حملات على المطاعم والمحلات المجاورة للمدارس والتأكد من سلامه الأطعمة والمنتجات المعروضة حفاظًا على صحة الطلاب المترددين على تلك المطاعم مؤكدًا على غلق أى منشأة تعرض منتجات غير صالحة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .