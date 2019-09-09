جماهير الزمالك تهتف لـ لاعبي بيراميدز.. فيديو

رصدت عدسة "صدي البلد"، رد فعل جماهير الزمالك لحظة خروج لاعبي بيراميدز من أرض الملعب بعد استلام الميداليات.



وقامت جماهير الزمالك بالهتاف للاعبي بيراميدز بعد الوصول الى الدور النهائي وألقوا التحية للفريق وخاصة لديسابر أثناء توجههم إلى غرفة الملابس.



وتغلب فريق الزمالك على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار نهائي كأس مصر ويتوج باللقب رقم 27 فى تاريخه.



أحرز ثلاثية الفارس الأبيض يوسف أوباما هدف وأشرف بن شرقي هدفين.

