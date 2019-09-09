الدوري السعودي.. المغربي حمد الله يعود للنصر

عاد المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب النصر السعودي إلي تدريبات فريقه، بعد اكتمال جاهزية اللاعب وإنهاء برنامجه التأهيلي للإصابة التي لحقت باللاعب مؤخرا.



وقد تعرض المغربي للإصابة خلال مواجهة النصر و ضمك ضمن الجولة الأولي من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وكان حمد الله قد سجل هدف النصر الثانى في اللقاء وشارك في فوز النصر، قبل تعرضه لالتواء في مفصل القدم و خروجه بديلا.



وشارك الثنائي يحيى الشهري و عبد الرحمن العبيد في المران بعد تعافيهم، مما يعزز صفوف الفريق قبل الرجوع للمنافسات المحلية والآسيوية.