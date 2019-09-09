ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

محمد أبوالعينين: الشباب العربي قادر على الاستفادة من التجربة اليابانية

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 01:16 م
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين - رئيس اتحاد المستثمرين العرب
محمد وديع ونادر سمير تصوير أشرف العمدةوأبانوب نبيل
أكد محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، ونائب رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، أن الشباب العربي قادر على إحداث الثورة الصناعية الرابعة، مشيرا إلى أن البلاد العربية شابة وشبابها قادر على مواكبة والقيام بالتحول التكنولوجي المطلوب من خلال الاستفادة من التجربة اليابانية الرائعة.

وتابع محمد أبو العينين، خلال كلمته في افتتاح المنتدى العربي الياباني، صباح اليوم بالقاهرة، أن الدول العربية تستطيع أن تحدث طفرة اقتصادية خاصة في ظل توافر الكم الهائل من الثروات الطبيعية في غالبية الدول أعضاء الجامعة العربية، والكم الكبير من الأراضي والموارد الزراعية.

وأشار محمد أبو العينين إلى حضوره لقمة التيكاد السابعة بالعاصمة اليابانية طوكيو، موضحا أن إفريقيا يعيش بها مليار و٢٠٠ مليون نسمة، ولديها ثروة حيوانية تقدر بــ ٦٠٠ مليون رأس ماشية.

وشدد رئيس اتحاد المستثمرين العرب في كلمته على أن الحكومة اليابانية جادة في التعاون مع دولنا العربية لافتا إلى وجود برامج محددة من قبل حكومة اليابان لاستثمار كل الإمكانات المتاحة للنهوض بالصناعة العربية من خلال التعاون مع اليابان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي أمام التيكاد: ندعم التزام إفريقيا بحماية كوكبنا وفقا لاتفاق المناخ

الرئيس السيسي يطالب مؤسسات التمويل الدولية بدعم التنمية فى أفريقيا

السيسي لـ التيكاد: التحديات تحتم علينا تعزيز التعاون على مختلف الأصعدة

شينزو آبى: اليابان حريصة على دعم التنمية والاستثمارات بأفريقيا من خلال التيكاد 7

مفوضية الاتحاد الأفريقي: تعزيز التعاون مع التيكاد لدعم التنمية المستدامة بالقارة

يوم رئاسي حافل في يوكوهاما..الرئيس يفتتح قمة التيكاد..لقاء قمة مصري ياباني .. السيسي يلتقي رئيسي جامعة هيروشيما ووكالة جايكا..ويتفقد أجنحة الدول في معرض منظمة اليابان للتجارة الخارجية .. فيديو وصور

ترشيحاتنا

حسناء الزمالك تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد الفوز بالكأس

فايلر يظهر العين الحمراء ويفرض حصارا جديدا على لاعبي الاهلي

هل الاحتفال في يوم عاشوراء بأكل البط والعاشورة بدعة؟

بسبب صورتها الجريئة .. ابنة عمرو دياب تتعرض لهجوم حاد

أوليمبيك مارسيليا لـ الزمالك: تهانينا لكم بـ الكأس يا فرسان القاهرة

عصرية وأنيقة .. هند صبرى بإطلالات مختلفة فى مهرجان فينسيا..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصرية وأنيقة .. هند صبرى بإطلالات مختلفة فى مهرجان فينسيا..صور

عاشقة للموضة .. 20 صورة تكشف أناقة هند رضا في عيد ميلادها

الجينز المقلوب ومانيكير الفاكهة .. اعرف أغرب صيحات الموضة صيف 2019