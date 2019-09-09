محمد أبوالعينين: الشباب العربي قادر على الاستفادة من التجربة اليابانية

أكد محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، ونائب رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، أن الشباب العربي قادر على إحداث الثورة الصناعية الرابعة، مشيرا إلى أن البلاد العربية شابة وشبابها قادر على مواكبة والقيام بالتحول التكنولوجي المطلوب من خلال الاستفادة من التجربة اليابانية الرائعة.



وتابع محمد أبو العينين، خلال كلمته في افتتاح المنتدى العربي الياباني، صباح اليوم بالقاهرة، أن الدول العربية تستطيع أن تحدث طفرة اقتصادية خاصة في ظل توافر الكم الهائل من الثروات الطبيعية في غالبية الدول أعضاء الجامعة العربية، والكم الكبير من الأراضي والموارد الزراعية.



وأشار محمد أبو العينين إلى حضوره لقمة التيكاد السابعة بالعاصمة اليابانية طوكيو، موضحا أن إفريقيا يعيش بها مليار و٢٠٠ مليون نسمة، ولديها ثروة حيوانية تقدر بــ ٦٠٠ مليون رأس ماشية.



وشدد رئيس اتحاد المستثمرين العرب في كلمته على أن الحكومة اليابانية جادة في التعاون مع دولنا العربية لافتا إلى وجود برامج محددة من قبل حكومة اليابان لاستثمار كل الإمكانات المتاحة للنهوض بالصناعة العربية من خلال التعاون مع اليابان.