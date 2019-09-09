أثناء غسيل الغلة.. غرق طفل بإحدى ترع الدقهلية

فرح باصطحاب والده له للارض الزراعية، التى يملكها وكانت والدته ترفض ذهابه مع ابيه خوفا عليه من اى مخاطر قد يواجهها ولكن الطفل اصر ان يصطحبه والده معه لمشاهده والده اثناء عمله بالارض بل عرض عليه ان يعلمه ان يروى الارض كما يفعل ولكن القدر سيق كل هذا وسقط الطفل فى ترعه الرى ولقى مصرعه داخلها.



حيث تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مركز نبروه بمصرع احمد السيد 6 اعوام اثر سقوطه بترعه تيره.



وبسؤال والده 40 عاما افاد بأنه كان يقوم بغسل "الغلة "بمياه الترعه فوجئ بسقوط نجله بها وحرر محضر بالواقعه واخطرت النيابه للتحقيق.