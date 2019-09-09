ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أثناء غسيل الغلة.. غرق طفل بإحدى ترع الدقهلية

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 12:44 م
جثة
جثة
همت الحسينى
فرح باصطحاب والده له للارض الزراعية، التى يملكها وكانت والدته ترفض ذهابه مع ابيه خوفا عليه من اى مخاطر قد يواجهها ولكن الطفل اصر ان يصطحبه والده معه لمشاهده والده اثناء عمله بالارض بل عرض عليه ان يعلمه ان يروى الارض كما يفعل ولكن القدر سيق كل هذا وسقط الطفل فى ترعه الرى ولقى مصرعه داخلها.

حيث تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مركز نبروه بمصرع احمد السيد 6 اعوام اثر سقوطه بترعه تيره.

وبسؤال والده 40 عاما افاد بأنه كان يقوم بغسل "الغلة "بمياه الترعه فوجئ بسقوط نجله بها وحرر محضر بالواقعه واخطرت النيابه للتحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حوادث وضحايا فى يوم.. مصرع شخصين غرقا أثناء الاستحمام في النيل بالقليوبية...انتحار عامل في قليوب.. كشف غموض العثور على ربة منزل وحفيدتها مقتولتين في شقتهما بالشرقية

انتشال جثة طفل من إحدى الترع في الدقهلية

مصرع طفل صعقا بالكهرباء بالدقهلية

ترك والدته المريضة وحيدة.. غرق شاب أثناء استحمامه بترعة التوفيقية بالدقهلية

ترشيحاتنا

بسبب صورتها الجريئة .. ابنة عمرو دياب تتعرض لهجوم حاد

بملابس غريبة.. جوهرة تستعرض رشاقتها

السلطات الأمنية بمطار القاهرة تحبط تهريب 59 ألف درهم إماراتي مع راكب

أخبار الرياضة.. مفاجأة كبرى من أمير مرتضى.. كهربا يغازل الزمالك.. الأهلي يرفض مدربا عالميا

يغفلها الكثيرون.. استخدامات أخرى مذهلة لمقبس ولاعة السجائر بسيارتك

لكل اسم حكاية.. تعرف على أسماء مناطق الإسكندرية وسبب تسميتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاشقة للموضة .. 20 صورة تكشف أناقة هند رضا في عيد ميلادها

الجينز المقلوب ومانيكير الفاكهة .. اعرف أغرب صيحات الموضة صيف 2019

تألقت بالأسود.. ظهور مميز لـ نيكول كيدمان في العرض الخاص لفيلمها The Goldfinch بمهرجان تورنتو