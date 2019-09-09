تقام صلاة الجنازة عليه عصر اليوم..من هو الأمير فيصل بن فهد آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود وسيصلى عليه اليوم الاثنين، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.



قال بيان الديوان الملكي : "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم الإثنين 10/ 1/ 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".



وبعد وفاته، انهالت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بالدعاء للأمير، وأن يتغمده الله بواسع رحمته.



وأمام هذه الوفاة المحزنة، نتعرف على الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود في السطور التالية.



يعد الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي، نجل الأمير فهد بن مشاري الأمير السابق لمنطقة القصيم، الذي اصطحبه الملك عبدالعزيز في توحيد المملكة، خصوصًا الحجاز.



وهو من مواليد الرياض عام 1365هـجريًا، والموافق 1946 ميلاديًا.



تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط (الإعدادي) والثانوي بمدارس الرياض الحديثة، وأنهى تعليمه الجامعي في 1970.



بعد تخرجه، تولى الأمير فيصل بن فهد منصب نائب الرئيس العام لرعاية الشبان.



وشغل مع هذا المنصب مناصب أخرى، كان منها رئيس الاتحاد العربي السعودي لرياضة كرة القدم، و رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، و رئيس الاتحاد السعودي لرياضة المعوقين.



