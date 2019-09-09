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أخبار البلد

المجلس القومي لحقوق الإنسان يشارك فى منتدى السياسات الثالث بأثيوبيا

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 12:37 م
المجلس القومي لحقوق
المجلس القومي لحقوق الانسان
اماني نوار
شارك المجلس القومى لحقوق الإنسان بوفدٍ برئاسة السفير أحمد حجاج عضو المجلس فى منتدى السياسات الثالث الذي عقده الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية والذي أقيم فى إثيوبيا.

عقد المنتدى هذا العام تحت عنوان " دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في وضع حلول دائمة للنزوح ووضع استراتيجية موحدة و شاركت فيه جميع الأطراف المعنية من أجل وضع حلول دائمة لعمليات النزوح في إفريقيا، وتعزيز مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الشأن.

شارك في المنتدى ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى إفريقيا ، والاتحاد الإفريقي، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ، ومنظمات المجتمع المدنى ، وعدد من السفراء الأجانب المعتمدين لدى إثيوبيا .

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