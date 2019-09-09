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أخبار العالم

حجبت 8 مواقع ضارة .. أستراليا تتحرك لنصرة مسلمي كرايست تشيرتش

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 01:23 م
منفذ مجزرة المسجدين
منفذ مجزرة المسجدين
محمد علي
مازالت وقائع مجزرتي مسجدي نيوزيلندا التي وقعت في مارس الماضي مستمرة حتى الآن، حيث أصدرت السلطات في أستراليا- متأثرة بما حدث في نيوزيلندا-، قرارًا بمنع الدخول إلى 8 مواقع على الإنترنت ، بحسب ما أفادت به صحف دولية.

وكانت المواقع الثمانية، ما زالت تعرض فيديو وصور للهجومين الإرهابيين، اللذين وقعا على مسجدين نيوزيلندا في مارس من العام الحالي.

وكان شخص مسلح قد هاجم المسلمين أثناء صلاة الجمعة في كرايست تشيرتش بالجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا في 15 مارس الماضي، وبث المهاجم الهجوم على الهواء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجرى مشاركة هذا الفيديو على نطاق واسع.

وسارعت معظم المواقع الإلكترونية إلى حذف هذا الفيديو ولكن مفوضة السلامة الإلكترونية في أستراليا جولي إنمان جرانت، كشفت 8 مواقع محلية تجاهلت طلباتها بحذف هذا المحتوى.

ويأتي حجب تلك المواقع الثمانية وسط تركيز أستراليا جهودها لشن حملة على مشاركة المحتوى العنيف عبر الشبكة العنكبوتية.

وأقرت أستراليا في أبريل الماضي، قانونًا يسمح بتغريم شركات التواصل الاجتماعي ما يصل إلى 10% من دخلها العالمي السنوي وسجن المسؤولين التنفيذيين فترة تصل إلى 3 سنوات، إذا لم يتم حذف المحتوى العنيف بسرعة.

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