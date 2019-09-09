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أخبار العالم

خفضت تكلفة الاستقدام 50%.. بيان جديد من السعودية عن العمالة المنزلية

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 01:14 م
استقدام العمالة الفلبينية
استقدام العمالة الفلبينية للسعودية
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية عن انطلاق خدمة جديدة توفر تكلفة استقدام العمالة المنزلية من الفلبين بنسبة 50%، وهي ما أطلقت عليها خدمة «معروفة».

وتم إطلاق خدمة «معروفة» حصريا من خلال بوابة «مساند» التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، بهدف تسهيل وتنظيم إجراءات استقدام العمالة المنزلية وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وتمكن خدمة «معروفة» المستفيد من استقدام العمالة المنزلية من الفلبين بتكلفة ثابتة تبلغ 8850 ريالا، وهو ما يمثل أقل من 50% من تكلفة الاستقدام العادي بحسب صحيفة «عكاظ» السعودية.

كما أن هذه التكلفة غير شاملة للقيمة المضافة، وتتم في مدة زمنية محددة بـ45 يوما، على أن يختار المواطن اسم العاملة؛ حيث تتاح الخدمة الجديدة من خلال الحصول على تأشيرة عاملة فلبينية، مع تدوين معلومات العاملة من اسم ورقم الجواز ورقم التواصل معها.

كما تم ربط خدمة «معروفة» بمكاتب الاستقدام المرخصة لتسلم الطلبات ومعالجتها، إذ تتيح الخدمة للمواطن اختيار مكتب الاستقدام حسب مدينته.

وتتيح الخدمة الجديدة تصفح أكثر من 1000 مكتب والمقارنة بين أسعارها، فضلا عن الاطلاع على معايير الأداء الخاصة بمقدمي الخدمات.

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