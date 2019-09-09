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منوعات

شاهد.. قطيع من الغزلان يستولى على منطقة سكنية

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 12:41 م
صدى البلد
قسم المنوعات
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مجموعة من الصور التي ترصد واقعة طريفة وغريبة من نوعها، وهي قيام قطيع كامل من الغزلان بالاستيلاء على منطقة سكنية توجد في مدينة "رومفورد" شرق العاصمة البريطانية لندن.

وتظهر الغزلان في هذه اللقطات وهي ترعى وتتحرك في أنحاء حديقة وتحيط بها عمارات سكنية وسيارات خاصة بالسكان، دون أي خوف من المارة.

وقام مصور فوتوغرافي بريطاني يدعى "كيث أوجبورن" بالتقاط مجموعة الصور التي توثق هذه الواقعة، والتي انتبه إليها بالصدفة أثناء مروره بالمنطقة. وأشار "أوجبورن" إلى وجود الكثير من الغابات والحدائق التي تحيط بهذه المنطقة السكنية، ولذلك فإنه يمكن في بعض الأحيان رؤية عدد من الغزلان هناك، لكن بالتأكيد كان ذلك مشهد القطيع الكامل لا يُنسى.
شاهد.. قطيع من الغزلان يستولى على منطقة سكنية
شاهد.. قطيع من الغزلان يستولى على منطقة سكنية
شاهد.. قطيع من الغزلان يستولى على منطقة سكنية
شاهد.. قطيع من الغزلان يستولى على منطقة سكنية
شاهد.. قطيع من الغزلان يستولى على منطقة سكنية
شاهد.. قطيع من الغزلان يستولى على منطقة سكنية
شاهد.. قطيع من الغزلان يستولى على منطقة سكنية
شاهد.. قطيع من الغزلان يستولى على منطقة سكنية
شاهد.. قطيع من الغزلان يستولى على منطقة سكنية

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