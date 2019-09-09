اهم الاخبار.. شكرى فى الخرطوم.. استقالة محافظ الإسماعيلية.. حقيقة زواج رضوى الشربيني

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار اليوم، الاثنين، الموافق 9 سبتمبر 2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
اهم الاخبار
شكرى فى الخرطوم.. مباحثات مصرية سودانية لدعم المرحلة الانتقالية الجديدة
التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك اليوم الإثنين، خلال زيارته للعاصمة السودانية الخرطوم.
وبحثا الجانبان خصوصية العلاقات بين البلدين، وحرص مصر على دعم السودان الشقيق خلال المرحلة الإنتقالية.
حقيقة استقالة محافظ الإسماعيلية من منصبه.. نائب برلماني السبب
ترددت أنباء عن استقالة محافظ الإسماعيلية اللواء حمدى عثمان من منصبه، وغادر ديوان عام محافظة الإسماعيلية بعد جمع متعلقاته الخاصة وغادر إلى محافظة القاهرة، فما هي حقيقة استقالة محافظ الإسماعيلية اللواء حمدى عثمان؟.
لخطر داهم على الصحة.. إغلاق 8 منشآت غذائية بالدقهلية
تكثف محافظة الدقهلية من حملاتها لضبط المنشآت المخالفة والمواد غير الصالحة، حيث تم إغلاق 8 منشآت غذائية مخالفة لوجود خطر داهم ونقص في الاشتراطات الصحية، وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الغلق الإداري.
بالاسماء.... تعيين 237 معلما و أخصائيا بتعليم بني سويف.مستندات
أصدر المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف القرارا رقم 1370 لسنة 2019 بالموافقة على تعيبن 237 من(المعلمين ـ الأخصائيين المساعدين ، بوظيفة(معلم/أخصائي)،وذلك بعد حصولهم على شهادة الصلاحية اللازمة
أخبار الخليج العربي
تفاصيل..عارض صحي يمنع أمير الكويت من لقاء ترامب..والبيت الأبيض يرد
مع بداية شهر سبتمبر الجاري كان من المقرر أن يلتقي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في 12 من الشهر الجاري.
وزير الطاقة السعودي يكشف تفاصيل جديدة عن طرح أرامكو
قال وزير الطاقة السعودي المُعين حديثا، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، إن بلاده تستهدف إجراء الطرح العام الأولي لشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية "في أقرب وقت ممكن".
السعودية تجري أعمال صيانة للكعبة المشرفة.. صور
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، استئناف الأعمال الدورية لصيانة الكعبة المشرفة.
اخبار العالم
بعد آثار اليورانيوم..وكالة الطاقة الذرية تفضح تطور خطير في إيران
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران نصبت أجهزة طرد مركزي متطورة، ويأتي ذلك بعدما أعلنت الوكالة العثور على آثار لليوارنيوم في موقع إيراني كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتيناهو وصفه بمخزن نووي سري.
واشنطن بوست: انهيار مفاوضات السلام بين أمريكا وطالبان بسبب إدارة ترامب
اعتبرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، أن انهيار مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وحركة (طالبان) يسلط الضوء على الانقسامات الداخلية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكشفت الصحيفة- في تقرير ..
جيش الاحتلال يعلن: هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ميليشيا موالية لإيران في سوريا قد أطلقت، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، عدة صواريخ على شمال إسرائيل، إلا أنها لم تصل إلى الحدود. وبحسب "تايمز أوف إسرائيل
الأردن يفوز برئاسة فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب
فاز مرشح الأردن العقيد محمد عبدالله الدعجة، برئاسة فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب لمدة عامين. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أنه تنافس على المنصب 3 مرشحين عرب
اخبار الفن والمشاهير
سبب اعتزالي الجهل .. رسالة جديدة من ريهام سعيد
نشرت الإعلامية ريهام سعيد، تسجيلا صوتيا جديدا عبر حسابها الشخصى على موقع الصور انستجرام، وجهته لمن ليسوا من جمهورها.
مجددا.. رضوى الشربينى تثير الجدل حول زواجها
أثارت الإعلامية رضوى الشربينى مقدمة برنامج "هي وبس" عبر قناة "cbc"، الجدل من جديد حول زواجها؛ وذلك بسبب منشور لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام.
ونشرت الإعلامية رضوى الشربينى صورة وعلقت عليها "أنا عندي خبر ومش عارفة أقوله إزاي".
طرح أغنية جديدة لـ عمرو دياب من ألبومه الجديد في هذا الموعد
طرح الفنان عمرو دياب اغنية جديدة من ألبومه الجديد " انا غير"يوم الخميس عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.
مها أبو عوف تفتح النار على المهرجانات الفنية بسبب شقيقها الراحل
أبدت الفنانة مها أبو عوف عن استيائها وغضبها من المهرجانات الفنية العربية وبالأخص المصرية لعدم وضع في خططهم تكريم شقيقها الراحل عزت أبو عوف.
أخبار الطقس
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة رطب على معظم المحافظات.. والعظمى بالقاهرة 34
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
اهم الاخبار
شكرى فى الخرطوم.. مباحثات مصرية سودانية لدعم المرحلة الانتقالية الجديدة
التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك اليوم الإثنين، خلال زيارته للعاصمة السودانية الخرطوم.
وبحثا الجانبان خصوصية العلاقات بين البلدين، وحرص مصر على دعم السودان الشقيق خلال المرحلة الإنتقالية.
حقيقة استقالة محافظ الإسماعيلية من منصبه.. نائب برلماني السبب
ترددت أنباء عن استقالة محافظ الإسماعيلية اللواء حمدى عثمان من منصبه، وغادر ديوان عام محافظة الإسماعيلية بعد جمع متعلقاته الخاصة وغادر إلى محافظة القاهرة، فما هي حقيقة استقالة محافظ الإسماعيلية اللواء حمدى عثمان؟.
لخطر داهم على الصحة.. إغلاق 8 منشآت غذائية بالدقهلية
تكثف محافظة الدقهلية من حملاتها لضبط المنشآت المخالفة والمواد غير الصالحة، حيث تم إغلاق 8 منشآت غذائية مخالفة لوجود خطر داهم ونقص في الاشتراطات الصحية، وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الغلق الإداري.
بالاسماء.... تعيين 237 معلما و أخصائيا بتعليم بني سويف.مستندات
أصدر المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف القرارا رقم 1370 لسنة 2019 بالموافقة على تعيبن 237 من(المعلمين ـ الأخصائيين المساعدين ، بوظيفة(معلم/أخصائي)،وذلك بعد حصولهم على شهادة الصلاحية اللازمة
أخبار الخليج العربي
تفاصيل..عارض صحي يمنع أمير الكويت من لقاء ترامب..والبيت الأبيض يرد
مع بداية شهر سبتمبر الجاري كان من المقرر أن يلتقي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في 12 من الشهر الجاري.
وزير الطاقة السعودي يكشف تفاصيل جديدة عن طرح أرامكو
قال وزير الطاقة السعودي المُعين حديثا، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، إن بلاده تستهدف إجراء الطرح العام الأولي لشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية "في أقرب وقت ممكن".
السعودية تجري أعمال صيانة للكعبة المشرفة.. صور
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، استئناف الأعمال الدورية لصيانة الكعبة المشرفة.
اخبار العالم
بعد آثار اليورانيوم..وكالة الطاقة الذرية تفضح تطور خطير في إيران
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران نصبت أجهزة طرد مركزي متطورة، ويأتي ذلك بعدما أعلنت الوكالة العثور على آثار لليوارنيوم في موقع إيراني كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتيناهو وصفه بمخزن نووي سري.
واشنطن بوست: انهيار مفاوضات السلام بين أمريكا وطالبان بسبب إدارة ترامب
اعتبرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، أن انهيار مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وحركة (طالبان) يسلط الضوء على الانقسامات الداخلية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكشفت الصحيفة- في تقرير ..
جيش الاحتلال يعلن: هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ميليشيا موالية لإيران في سوريا قد أطلقت، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، عدة صواريخ على شمال إسرائيل، إلا أنها لم تصل إلى الحدود. وبحسب "تايمز أوف إسرائيل
الأردن يفوز برئاسة فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب
فاز مرشح الأردن العقيد محمد عبدالله الدعجة، برئاسة فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب لمدة عامين. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أنه تنافس على المنصب 3 مرشحين عرب
اخبار الفن والمشاهير
سبب اعتزالي الجهل .. رسالة جديدة من ريهام سعيد
نشرت الإعلامية ريهام سعيد، تسجيلا صوتيا جديدا عبر حسابها الشخصى على موقع الصور انستجرام، وجهته لمن ليسوا من جمهورها.
مجددا.. رضوى الشربينى تثير الجدل حول زواجها
أثارت الإعلامية رضوى الشربينى مقدمة برنامج "هي وبس" عبر قناة "cbc"، الجدل من جديد حول زواجها؛ وذلك بسبب منشور لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام.
ونشرت الإعلامية رضوى الشربينى صورة وعلقت عليها "أنا عندي خبر ومش عارفة أقوله إزاي".
طرح أغنية جديدة لـ عمرو دياب من ألبومه الجديد في هذا الموعد
طرح الفنان عمرو دياب اغنية جديدة من ألبومه الجديد " انا غير"يوم الخميس عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.
مها أبو عوف تفتح النار على المهرجانات الفنية بسبب شقيقها الراحل
أبدت الفنانة مها أبو عوف عن استيائها وغضبها من المهرجانات الفنية العربية وبالأخص المصرية لعدم وضع في خططهم تكريم شقيقها الراحل عزت أبو عوف.
أخبار الطقس
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة رطب على معظم المحافظات.. والعظمى بالقاهرة 34
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.