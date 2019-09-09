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فن

لينا صالح تكشف عن موعد زواجها

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 01:07 م
لينا صالح
لينا صالح
شيرى نبيل
قالت المذيعة لينا صالح أن عملها الاعلامي لا يمنعها من الزواج بل انها من المقرر أن تتزوج نهاية العام الجارى.

تابعت في تصريح لصدى البلد لا توجد صعوبة في ذلك، المطلوب شيء من التنظيم فقط وطوال حياتي وأنا أفضل أن أضع خطة ليومي فانا حريصة علي زيارة أقاربي بالاضافة الي الخروج مع أصدقائي .

لينا صالح تقدم برنامج "ملوك الزحمة" يذاع من الأحد إلى الخميس من الساعة 4 إلى 6 مساء على محطة شعبى إف إم.

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