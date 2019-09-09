طبيب الأهلي يكشف موقف الشناوي من العودة لمران الفريق



أكد الدكتور خالد محمود، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد الشناوي حارس مرمي الفريق يخضع للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الاثنين؛ من أجل تحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.



وكان الشناوي قد أصيب بكدمة في الكتف واضطر لمغادرة «التراي ماتش» الذي أقامه الجهاز الفني أمس بين اللاعبين، متأثرا بإصابته.



ويواصل الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لرحلة غينيا الاستوائية المنتظرة في الساعات الأولى من صباح بعد غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.