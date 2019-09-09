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رياضة

7 زمالكاوية لم يفرحوا لـ فوز نادي الزمالك بـ كأس مصر .. اعرف التفاصيل

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 01:20 م
الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
منتصر الرفاعى
شهدت احتفالات نادي الزمالك أمس بالفوز بكأس مصر للمرة الثانية على التوالى والـ 27 فى تاريخ النادى حالة حزن لسبعة نجوم ارتدوا الفانلة البيضاء فى المواسم الأخيرة.

وجاءت ظروف تواجد 7 نجوم من الزمالك ضمن صفوف نادي بيراميدز هذا الموسم فى لقاء نهائى كأس مصر الذى فاز به الفارس الأبيض نادي الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة لتجعلهم يشعرون بالحزن لخسارة فريقهم المذلة رغم فوز فريقهم السابق باللقب الغالى.

والنجوم الزملكاوية السبعة الذين ارتدوا فانلة الزمالك فى المواسم الأخيرة ولعبوا ضمن صفوف نادي بيراميدز فى نهائى كأس مصر أمس هم: حارس المرمى أحمد الشناوى وقلب الدفاع على جبر ولاعبى الوسط أحمد توفيق وعمر جابر وأحمد أيمن منصور وإبراهيم حسن بجانب المهاجم أحمد على.

وفاز نادي الزمالك على بيراميدز بثلاثة أهداف حملت توقيع الدولى المغربى أشرف بن شرقى هدفين ويوسف إبراهيم أوباما هدفا ليحصد اللقب السادس فى آخر 7 مواسم فى إنجاز كبير.

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