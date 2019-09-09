مصرع 6 يمنين فى انفجار مخزن سلاح تابع لميليشيا الحوثي

في تتابعٍ مستمر لجرائم الحوثيين في حق اليمنيين، لقي 6 مدنيين على الأقل، اليوم الإثنين مصرعهم في انفجار مخزن أسلحة تابع للميليشيا المتمردة بمدينة الحديدة، الواقعة في غرب اليمن، بحسب ما أفادت وسائل إعلام عربية.





ووقعت الانفجارات الشديدة في شارع يسمى جازان بالحديدة، وكان الانفجار كبيرًا لامتلاء المخزن بالأسلحة والمتفجرات وهو ما جعل انفجاره غير عادي في رقعة اتساعه.





وتصاعدت أعمدة الدخان من مكان الانفجار حتى أظلمت السماء لبعض الوقت، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادثة.





وأسفر الانفجار، وفقا لمصادر محلية وطبية، عن مقتل 6 مدنيين وإصابة أكثر من 9 إصابة؛ بعضهم إصاباتهم خطيرة.





وتزامن الحادث مع تصعيد حوثي مكثف، حيث شنت المليشيا الانقلابية، فجر اليوم، هجوما عنيفا على مواقع القوات اليمنية المشتركة جنوب وشرق ميناء الحديدة.



