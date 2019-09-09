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أخبار العالم

مصرع 6 يمنين فى انفجار مخزن سلاح تابع لميليشيا الحوثي

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 01:02 م
أرشيفية لواحدة من
أرشيفية لواحدة من جرائم الحوثي
محمد علي
في تتابعٍ مستمر لجرائم الحوثيين في حق اليمنيين، لقي 6 مدنيين على الأقل، اليوم الإثنين مصرعهم في انفجار مخزن أسلحة تابع للميليشيا المتمردة بمدينة الحديدة، الواقعة في غرب اليمن، بحسب ما أفادت وسائل إعلام عربية. 

ووقعت الانفجارات الشديدة في شارع يسمى جازان بالحديدة، وكان الانفجار كبيرًا لامتلاء المخزن بالأسلحة والمتفجرات وهو ما جعل انفجاره غير عادي في رقعة اتساعه.

وتصاعدت أعمدة الدخان من مكان الانفجار حتى أظلمت السماء لبعض الوقت، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادثة.

وأسفر الانفجار، وفقا لمصادر محلية وطبية، عن مقتل 6 مدنيين وإصابة أكثر من 9 إصابة؛ بعضهم إصاباتهم خطيرة.

وتزامن الحادث مع تصعيد حوثي مكثف، حيث شنت المليشيا الانقلابية، فجر اليوم، هجوما عنيفا على مواقع القوات اليمنية المشتركة جنوب وشرق ميناء الحديدة.

وتعقد لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بالحديدة، الإثنين، اجتماعاتها لليوم الثاني على ظهر سفينة أممية قبالة ميناء البحر الأحمر.

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