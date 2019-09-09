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أخبار البلد

حكم قضائي يسدل الستار على محاولات اتحاد الغوص منازعة قطاع السياحة في اختصاصاته

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 01:17 م
هشام جبر - رئيس غرفة
هشام جبر - رئيس غرفة الغوص والأنشطة البحرية
محمد الاسكندرانى
قال هشام جبر رئيس غرفة الغوص والأنشطة البحرية، إن الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمًا تاريخيا نهائيًا وباتًا غير قابل للطعن فيه، أسدلت به الستار علي المحاولات المتكررة للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ في منازعة كل من وزارة السياحة وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية في اختصاصاتها.

أفاد "جبر" فى بيان صحفى أن المحكمة قضت بعدم أحقية الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ في الإشراف الفني على مراكز الغوص والأنشطة البحرية السياحية الخاضعة لإشراف وزارة السياحة والأعضاء بغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.

الجدير بالذكر أن هذا الحكم نتاج تعاون ومجهودات كل من وزارة السياحة وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية في التصدي لمحاولات اتحاد الغوص والإنقاذ الرياضي بالتغول علي اختصاصات وزارة السياحة وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية خلال السنوات السابقة بالمخالفة للقوانين والقرارات ذات الصلة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن قانون الرياضة الجديد رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ استبعد المنشآت الخاضعة لإشراف وزارة السياحة من عضوية الاتحادات الرياضية، وأخرج جميع الأنشطة البحرية السياحية التي تقدمها مراكز الغوص والأنشطة البحرية السياحية لروادها من مفهوم الألعاب الرياضية التي تقوم الاتحادات الرياضية بالإشراف الفني عليها.

وأكدت المحكمة أن المسئولية الفنية للاتحادات الرياضية تقتصر فقط على أعضائها من "الأندية والهيئات الرياضية والشبابية" وبالتالي تنتفي صلة الاتحاد الرياضي للغوص والإنقاذ بالإشراف الفني على مراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية ويخوت سفاري الغوص السياحية بجميع أنواعهم، باعتبارهم من المنشآت السياحية التي لا يجوز لها الإنتماء -بحسب المادة 38 من قانون الرياضة الجديد المشار إليه لعضوية اتحاد رياضي كاتحاد الغوص والإنقاذ.

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