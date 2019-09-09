ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أبو الغيط يؤكد رفض الجامعة العربية المساس بصفة اللاجئ الفلسطيني

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 01:20 م
أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
أ ش أ
استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الأمانة العامة يوم "بيير كرينبول" المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حيث أطلعه الأخير على مستجدات الأزمة التي تواجهها الوكالة وما يقوم به من جهد من أجل الحفاظ على استمرار الإسهامات الدولية في ميزانيتها بما يضمن استمرار الأونروا في تقديم خدماتها لنحو 5.5 مليون لاجئ فلسطيني، في وقت تتعرض فيه لضغوط متزايدة وحملات تشكيك غير مسبوقة.

وعبر أبو الغيط في بيان له اليوم،عن دعمه الكامل لكرينبول في مهمته معربًا عن تقديره الخاص لقيادته للوكالة في هذه الظروف الصعبة، وإصراره على الاستمرار في خدمة الملايين من اللاجئين الفلسطينيين، مضيفًا أن الضغوط التي تتعرض لها الوكالة أغراضها واضحة ومكشوفة للجميع وأنها ترمي إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين .

واكد أن الجامعة العربية ترفض المساس بصفة اللاجئ الفلسطيني أو تقويض التفويض الأممي الممنوح للأونروا، كما هو منصوص عليه في قرار إنشائها عام 1949، وأنها تدعو جميع الدول إلى الاستمرار في دعم الأونروا وذلك في التصويت الذي سيجري في الأمم المتحدة في نوفمبر القادم لتجديد تفويض الوكالة.

وأشار إلى أن المفوض العام للأونروا قدّمَّ الشكر للسيد الأمين العام على ما يقوم به من جهد في دعم الأونروا على الصعيد الدولي، مُضيفًا أن كرينبول سوف يُقدم إحاطة شاملة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري والذي يعقد غدًا الثلاثاء .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تؤكد أهمية حشد الجهود الدولية لضمان تجديد التفويض الخاص بـ الأونروا

الجامعة العربية تنتقد انحياز الإدارة الأمريكية السافر للاحتلال الاسرائيلي

الأمين المساعد للجامعة العربية: الأونروا تجسد المسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يعلن: هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل

مفاجأة سارة.. التعليم: قبول جميع الأطفال في سن 5 سنوات أو من تجاوزها بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات

أخبار الرياضة.. مفاجأة كبرى من أمير مرتضى.. كهربا يغازل الزمالك.. الأهلي يرفض مدربا عالميا

فايلر يطمئن على حجم إصابة نجم الأهلى

عروس بيروت.. اسرار مثيرة حول مغامرة الوسيم والحسناء في مصر والخليج

بعد الهجوم الصاروخي وإسقاط طائرة إسرائيلية.. إيران: تل أبيب ستحترق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصرية وأنيقة .. هند صبرى بإطلالات مختلفة فى مهرجان فينسيا..صور

عاشقة للموضة .. 20 صورة تكشف أناقة هند رضا في عيد ميلادها

الجينز المقلوب ومانيكير الفاكهة .. اعرف أغرب صيحات الموضة صيف 2019