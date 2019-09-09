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رياضة

بعد هروبه.. الاتحاد السعودي يسعى لحل ودي مع سانجو

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 01:24 م
سيكو سانجو
سيكو سانجو
القسم الرياضي
تسعى إدارة نادي الاتحاد السعودي إلى إيجاد حل ودي في ازمة الإيفواري سيكو سانجو لاعب الفريق الأول، بعد فسخ عقده مع الفريق من طرف واحد ومغادرته لجدة دون الرجوع لإدارة النادي.

وكشفت مصادر لصحيفة "الرياضية" السعودية، إن إدارة الاتحاد قامت بفتح خط للتواصل مع وكيل أعمال اللاعب، لمحاولة إعادة اللاعب إلى الفريق بشكل ودي وتجنب شكوى الفيفا، بعد إعلان اللاعب رغبته بالاحتكام لها.

وأكدت إدارة الاتحاد أنها لم تتلق أي عروض رسمية لطلب انضمام سانوجو قبل اتجاهه لفسخ العقد و مغادرة المملكة العربية السعودية.

ويذكر أن اللاعب خرج من قائمة الاتحاد المشاركة في البطولات هذا الموسم، بسبب عدم اقتناع لويس سييرا المدير الفني للاتحاد به.

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