أداء أسطورى.. كيف احتفل الكاف بفوز الزمالك بكأس مصر على حساب بيراميدز

سلط الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" الضوء على تتويج الزمالك بلقب كأس مصر، بعد فوزه على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة النهائية التى جمعتهما مساء أمس بملعب "برج العرب".



وقال الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف": "نادى الزمالك بقيادة مديره الفنى الجديد الصربى ميلوتين ميتشو سيطر على غالبية فترات المباراة، لكنه انتظر الشوط الثاني ليمنح جماهيره الوفية سببًا للاحتفال بعد تسجيل ثلاثة أهداف دون رد فى الشوط الثانى".



وتابع : " الزمالك سيلتقي مع غريمه التقليدي الأهلي بطل الدوري في مباراة كأس السوبر المصري 2019، موضحًا أن الفريقين يمثلان الكرة المصرية في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا".





وقدم الزمالك واحدة من أفضل مبارياته على الإطلاق فى الفترة الأخيرة فى ظل المستويات المميزة التى قدمها اللاعبون طوال أوقات المباراة ونجاحهم فى التلاعب بفريق بيراميدز.



وحصل الزمالك على مبلغ مليون و500 ألف جنيه بعد تحقيق لقب كأس مصر، وهى المكافأة الخاصة باتحاد الكرة للفريق المتوج بلقب الكأس، بينما حصل بيراميدز صاحب المركز الثانى على مبلغ مليون جنيه.



وشهد ملعب برج العرب أمس احتفالات كبيرة من قبل إدارة الزمالك والجهاز الفنى واللاعبين عقب الحصول على لقب كأس مصر بأداء ولا أروع ولا أفضل قدمه الأبيض أمام بيراميدز .





