حسناء الزمالك تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد الفوز بالكأس

احتفلت دنيا الحلو، الشهيرة بحسناء الزمالك، بفوز نادي الزمالك على بيراميدز، وتتويجه بكأس مصر لهذا الموسم، للمرة ال27 في تاريخه.



ونشرت "الحلو" صورة لها داخل الملعب، بصحبة زوجها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت "دنيا": "الكأس زملكاوي، احنا لو قاصدين ننكد على الأهلاوية مش هنعمل كدة، نكسب اللي عملهم عقدة ونفكرهم بالهدف التالت اللي يوجع ويكوي ويشوي"، في إسقاط منها على التعليق الشهير بمباراة الأهلي والترجي، بأفريقيا، والتي انتهت بفوز الترجي بـ ثلاث أهداف، كان أبرزها هدف أنيس البدري.



يذكر أن "الحلو" متزوجة من اللاعب محمد عنتر، صانع ألعاب الزمالك، وكانا احتفلا بزفافهما مؤخرًا.