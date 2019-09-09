ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حسناء الزمالك تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد الفوز بالكأس

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 01:22 م
دنيا الحلو وزوجه
دنيا الحلو وزوجه محمد عنتر
القسم الرياضي
احتفلت دنيا الحلو، الشهيرة بحسناء الزمالك، بفوز نادي الزمالك على بيراميدز، وتتويجه بكأس مصر لهذا الموسم، للمرة ال27 في تاريخه.

ونشرت "الحلو" صورة لها داخل الملعب، بصحبة زوجها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت "دنيا": "الكأس زملكاوي، احنا لو قاصدين ننكد على الأهلاوية مش هنعمل كدة، نكسب اللي عملهم عقدة ونفكرهم بالهدف التالت اللي يوجع ويكوي ويشوي"، في إسقاط منها على التعليق الشهير بمباراة الأهلي والترجي، بأفريقيا، والتي انتهت بفوز الترجي بـ ثلاث أهداف، كان أبرزها هدف أنيس البدري.

يذكر أن "الحلو" متزوجة من اللاعب محمد عنتر، صانع ألعاب الزمالك، وكانا احتفلا بزفافهما مؤخرًا.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

عروس بيروت.. اسرار مثيرة حول مغامرة الوسيم والحسناء في مصر والخليج

يغفلها الكثيرون.. استخدامات أخرى مذهلة لمقبس ولاعة السجائر بسيارتك

محمد يطلق زوجته بالثلاثة على الواتساب

فايلر يطمئن على حجم إصابة نجم الأهلى

اوعى تفتح اللينك دا.. ثغرة خطيرة على واتساب.. والشركة تنصح بالتحديث فورا

أداء أسطورى.. كيف احتفل الكاف بفوز الزمالك بكأس مصر على حساب بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصرية وأنيقة .. هند صبرى بإطلالات مختلفة فى مهرجان فينسيا..صور

عاشقة للموضة .. 20 صورة تكشف أناقة هند رضا في عيد ميلادها

الجينز المقلوب ومانيكير الفاكهة .. اعرف أغرب صيحات الموضة صيف 2019