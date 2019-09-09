اعتبروهم ولادكم.. محافظ الدقهلية يحيل مدير إدارة للتحقيق ويوقف مدير مدرسة

أصدر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية قرارا بإحالة مدير إدارة طلخا التعليمية للتحقيق وإيقاف مدير مدرسة أحمد حسن الزيات عن العمل بسبب سوء حالة المدرسة .



وتفقد محافظ الدقهلية عددا من الفصول بالمدرسة لمتابعة مدى استعدادها وجاهزيتها لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجديد والذي سينطلق للصفوف الأولى بعد غد الأربعاء ، وتفقد دورات المياه للاطمئنان على حالتها ونظافتها.



وأبدى استيائه من حالة المدرسة وسوء حالة دورات المياه ،حيث تلاحظ له وجود شبابيك متراكمة داخل الفصول ومقاعد بدون ترتيب وعدم وجود مياه بالحمامات، وقال المدرسة قائمة والاثاثات فيها "ناقصكوا ايه حرام عليكوا اللي بتعملوه" اعتبروهم ولادكم.



وتفقد شاروبيم فصول مدرسة ميت عنتر للتعليم الأساسي وتبين جاهزية مرحلتي kg1,kg2 لكنهما مغلقتان ،كما تفقد مدرسة طلخا الإعدادية بنين.

