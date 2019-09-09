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مرأة

مكشوف الصدر.. شاهد أحدث إطلالة لـ أمينة خليل

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:07 م
أمينة خليل
أمينة خليل
قسم المرأه
شاركت أمينة خليل صورة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة مثيرة وجذابة.

وظهرت أمينة خليل بفستان أوف ويت كت مكشوف من منطقة الصدر وفيه نقوش ألماسية من الجانبين، منسقة معه شنطة فضي صغيرة الحجم، وكان شعرها البني مجمع على جانب واحد من كتفها.

أما من الناحية الجمالية فاختارت خليل ميك أب هادئ ترابي يليق مع إطلالتها الساحرة مع روج غامق اللون، ولم تتكلف فى اختيار الإكسسوارت بل ارتدت حلقا وبعض الخواتم مع أسورة رقيقة.

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