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فن

النجوم والمشاهير يحتفلون بزفاف محمد الكيلاني ويمنى أيمن.. صور

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:46 م
صدى البلد
منار نور
شارك عدد من نجوم المجتمع والمشاهير في الاحتفال بزفاف أول مصري يقطع مسافة 100 كم بـ«طرف صناعي» مشيًا من القاهرة إلى العين السخنة فى 3 أيام وهو "محمد الكيلاني" على العروس "يمني أيمن"، وذلك بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

كان ضمن الحضور مدير قناة dmc هشام سليمان ومذيعة قناة "أون" الإعلامية أسما قنديل، ومذيع التليفزيون المصري محمد عبده، محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ورجل الأعمال أحمد زين، وأسما البنا ورئيس لجنة الخبرة الإكتوارية للاتحاد المصري للتأمين الدكتور محمد عبد الفضيل، وحرمه.

جدير بالذكر، أن «الكيلاني» شارك فى أكثر من ماراثون، حيث شارك فى ماراثون الجونة وقطع مسافة 7 كيلو جرى فى 70 دقيقة، ثم شارك في ماراثون القاهرة، في فبراير الماضي، لمتحدى الإعاقة وحصل على المركز الأول حينها، وأول مصرى وعربى يقطع مسافة 100 كم بالطرف الصناعى، حيث وصل إلى السخنة بعد 3 أيام من القاهرة مشيا".
النجوم والمشاهير يحتفلون بزفاف محمد الكيلاني ويمنى أيمن.. صور
النجوم والمشاهير يحتفلون بزفاف محمد الكيلاني ويمنى أيمن.. صور
النجوم والمشاهير يحتفلون بزفاف محمد الكيلاني ويمنى أيمن.. صور
النجوم والمشاهير يحتفلون بزفاف محمد الكيلاني ويمنى أيمن.. صور

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