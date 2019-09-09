فيديوجراف| التفاصيل الكاملة لـ فيلم كيره والجن 1919

أعلنت شركة «سينرجى فيلمز» عن بدء الاستعدادات والتحضيرات لفيلم كيره والجن 1919، المأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد تحمل نفس الاسم.



الفيلم بطولة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، واللذين يجسدان شخصيتى «كيرا والجن» بحسب الرواية، من إخراج مروان حامد.



وضعت الشركة خطة إنتاجية محكمة لتقديم عمل سينمائي ضخم خلال الفترة المقبلة.



ونستعرض من خلال الفيديوجراف التالي المزيد من التفاصيل عن فيلم 1919.