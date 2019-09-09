تعاون بين اتحادي الجامعات العربية والأفريقي لبلورة إطار موحد للمؤهلات للقارة

اتفق اتحاد الجامعات العربية مع الاتحاد الأفريقي على التعاون والتنسيق لبلورة إطار موحد للمؤهلات التعليمية والأكاديمية للقارة الأفريقية.



جاء ذلك خلال مشاركة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامة في ورشة العمل الخاصة لإطلاق مشروع إطار موحد للمؤهلات التعليمية للقارة الأفريقية التي عقدت في أديس أبابا.



وكان اتحاد الجامعات العربية قد بدأ مؤخرا بتنفيذ مشروع لإيجاد إطار موحد للمؤهلات التعليمية والأكاديمية في الوطن العربي بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " الالكسو " وجامعة الدول العربية وجهات أخرى لها علاقة بهذا الشأن.



وأكد الدكتور سلامة في بيان صحفي صدر عن اتحاد الجامعات العربية في العاصمة الأردنية عمان اليوم، أهمية التنسيق والتعاون مع الاتحاد الأفريقي باعتباره من المنظمات العريقة التي تعمل على تطوير وتحديث مستوى التعليم في القارة الأفريقية والتي تضم مجموعة كبيرة من الدول العربية.



وأشار إلى أن هناك تطابقا في وجهات النظر بين اتحاد الجامعات العربية والاتحاد الأفريقي في معظم القضايا التي يهتم بها الأكاديميون خصوصا في مجال تطوير وتحديث المناهج التدريسية في الجامعات ونشر وتعميق ثقافة الجودة والبحث العلمي والتبادل الثقافي.



وجرى خلال الورشة التي شارك فيها ممثلون عن 25 دولة مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية في القارة الأفريقية للاعتراف بالشهادات والمؤهلات العلمية والخطة الاستراتيجية التي وضعها الاتحاد الأفريقي لتسهيل تنفيذ المشروع وإيجاد الآليات المناسبة لإحداث التطوير المطلوب للإطار الموحد للمؤهلات.

