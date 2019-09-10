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ديني

حكم القراءة من المصحف في صلاة الليل.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:02 ص
القراءة من المصحف
القراءة من المصحف فى الصلاة
الفكر الديني
قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه يجوز القراءة من المصحف فى صلاة الليل، وصلاة الفريضة أيضاً. 

وأوضح « جمعة» فى إجابته عن سؤال: «هل تجوز القراءة من المصحف في صلاة الليل؟» أن المقصود هو: أن يقرأ كتاب الله فى هذه الصلوات، وأن يستفيد من كلام ربه-عز وجل-؛ وكونه يقرأه من المصحف فلا حرج في ذلك، مستشهداً بما ورد أن «عائشة - رضي الله عنه - كان يصلي بها مولاها ذكوان في رمضان من المصحف يقرأ منه »، مضيفاً: ثم الأصل جواز ذلك وليس مع من منع حجة.

وتابع: إن الأفضل أن يضع المصحف على كرسي مرتفع يكون حول المصلي يضعه عليه، فإذا قام من السجود أخذه لا يضعه في الأرض؛ لأن احترامه متعين فإذا تيسر كرسي أو شيء مرتفع وضعه عليه، أما إذا لم يتسر شيء من هذا، فلا بأس أن يضعه على الأرض النظيفة الطيبة.

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