حكم القراءة من المصحف في صلاة الليل.. فيديو

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه يجوز القراءة من المصحف فى صلاة الليل، وصلاة الفريضة أيضاً.





وأوضح « جمعة» فى إجابته عن سؤال: «هل تجوز القراءة من المصحف في صلاة الليل؟» أن المقصود هو: أن يقرأ كتاب الله فى هذه الصلوات، وأن يستفيد من كلام ربه-عز وجل-؛ وكونه يقرأه من المصحف فلا حرج في ذلك، مستشهداً بما ورد أن «عائشة - رضي الله عنه - كان يصلي بها مولاها ذكوان في رمضان من المصحف يقرأ منه »، مضيفاً: ثم الأصل جواز ذلك وليس مع من منع حجة.



