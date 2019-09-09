السفارة البريطانية: برنامج مصر الملهمة يسعى للاستثمار في تغيير المصريين لجميع مناحى الحياة

أكد هنري ويلز سكرتير ثاني بالسفارة البريطانية ومدير برنامج مصر الملهمة أنه تم إعداد مبادرة "استرا فكرة" لتحفيز شباب كليات الصيدلة والطب، لتطوير حلول رقمية لمساعدة وخدمة المصريين، في بعض المجالات الطبية.



وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن السفير البريطاني في مصر جيفرى آدامز خلال المؤتمر الصحفى بحضور عدد من المسئولين من بينهم الدكتور حسام عبد الغفار أمين عام المستشفيات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات لإعلان الفائزين بجوائز المبادرة، حيث تقوم السفارة بتحمل نفقات الإقامة والسفر لزيارة كامبريدج أكتوبر القادم حيث سيتم اطلاعهم على أحدث التقنيات لصناعة وتطوير الأدوية.



وأشار إلى في كلمته إلى أن الـ ١١ فائزا سوف يتاح لهم الفرصة لزيارة أحدث المعامل، والحديث مع العلماء العالميين، لمساعدتهم في تطوير أحدث الحلول الطبية التي ستساعد المصريين بجميع أطيافهم.



وأضاف أن المملكة المتحدة تشتهر بالنظام الصحى الاستثنائي، والجودة العالمية للأبحاث الطبية.



وقال: إن دعم هذا المشروع يعكس التزامنا العريض بالمشاركة بالخبرات البريطانية في مجالات مثل الصحة والتعليم، كما أننى فخور بدعمنا للشباب المصريين للتفكير بطريقة متطورة، وهم يعملون على تغيير وجه الحياة بالاكتشافات العلمية التي ستساعد المصريين.



وأوضح أن دعم السفارة هو جزء من برنامج "مصر الملهمة" الذى يطمح للاستثمار في تغيير المصريين لجميع مناحى الحياة، لترك أثر إيجابي عليهم، ومن خلال هذا البرنامج السفارة كان لها عدد من اللقاءات، وورش العمل، والنشاطات والمسابقات ،لتشجيع نجاحات المصريين في مجال الصحة والتعليم، وريادة الأعمال، ومجالات كثيرة أخرى.