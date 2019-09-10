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برلمان

لو ممنوع من السفر بسبب جرائم إلكترونية.. اعرف اجراءات التظلم

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 08:47 ص
الطيران
الطيران
عبد الرحمن سرحان
أقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان، ووافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أغسطس 2018.

ووضع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية مجموعة من العقوبات على منتهكي خصوصيات المواقع الإلكترونية، والتي تصل إلى المنع من السفر أو وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول.

وأعطى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية أيضًا الحق للمتضرر من التظلم خلال مدة معينة أقرها القانون، يستعرض تفاصيلها صدى البلد فيما يلي:

أعطى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، للنائب العام أو من يفوضة من المحاميين العامين الأول بنيابات الاستئناف، ولجهاا التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب أو الشروع فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة.

ووفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، فلمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تعلم بها النيابة العامة والمتظلم، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به، بحكم مُسبب بعد سماع أقوال المتظلم وسلطة التحقيق المختصة، ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن.

ويجوز للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة، إذا دعت الضرورة لذلك.

وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من السفر بمرور سنه من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور قرار نهائى فيها بالبراءة أيهما أقرب.

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