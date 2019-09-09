ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سياسة القتل البطيء.. قتل أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:23 م
الأسير الفلسطيني
الأسير الفلسطيني الذي مات متأثرًا بآلامه
محمد علي
ذكرت مواقع عربية ودولية، أن السلطات الإسرائيلية تسببت بإهمالها في وفاة أسير فلسطيني جديد يضاف إلى من سبقوه من الشهداء، في عملية إسرائيلية يهدف منها القتل البطيء للمعتقلين.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وفاة أسير فلسطيني في السجون الاحتلال الإسرائيلي بعد معاناة مع مرض السرطان.

وجاء في بيان أعلنته هيئة شؤون الأسرى والمحررين "اعتقلت قوات الاحتلال بسام السايح (47 عاما) من محافظة نابلس في الضفة الغربية المحتلة عام 2015، وهو مصاب بسرطان العظام منذ عام 2011، وبسرطان الدم منذ عام 2013".

وتابع "أن نحو 700 أسير يعانون أوضاعًا صحية صعبة، منهم ما يقارب 160 أسيرًا بحاجة إلى متابعة طبية حثيثة، علمًا بأن جزءًا من الأسرى المرضى وغالبيتهم من ذوي الأحكام المشددة، قد أُغلقت ملفاتهم الطبية بذريعة عدم وجود علاج لهم".

وأوضح البيان أنه "باستشهاد الأسير السايح، يرتفع عدد الشهداء الأسرى إلى 221 شهيدًا ارتقوا منذ عام 1967".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاحتلال الإسرائيلي يستدعي طفلا فلسطينيا عمره 3 سنوات.. تعرف على السبب

عريقات يطالب الاتحاد الأوروبي بالتدخل المباشر للجم انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى

استشهاد أسير فلسطيني مريض بالسرطان في سجون الاحتلال الإسرائيلي

الأسرى الفلسطينيون يعلنون الحداد عقب استشهاد أسير في سجون الاحتلال

ترشيحاتنا

قانون المعاشات الجديد والفئات الرابحة.. 6 حالات لقطع المعاش وحالتان للتعويض الإضافي

بعد الهجوم الصاروخي وإسقاط طائرة إسرائيلية.. إيران: تل أبيب ستحترق

شاهد .. جماهير الزمالك تهتف لـ عمرو الجنايني

بسبب سوء النتائج.. برشلونة يفكر فى الإطاحة بمدربه

ملابس سوداء .. أبنة عمرو دياب بإطلالة غريبة

مرتضى منصور يكشف رسالة تركى آل الشيخ عقب فوز الزمالك على بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فرو وفستان غريب..أصالة فى إطلالة جديدة

بإطلالة بسيطة..جوهرة تستعرض جمال ملامحها

مكشوف الصدر وضيق..فستان دانا حمدان يعرضها للانتقاد