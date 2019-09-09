سياسة القتل البطيء.. قتل أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

ذكرت مواقع عربية ودولية، أن السلطات الإسرائيلية تسببت بإهمالها في وفاة أسير فلسطيني جديد يضاف إلى من سبقوه من الشهداء، في عملية إسرائيلية يهدف منها القتل البطيء للمعتقلين.



وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وفاة أسير فلسطيني في السجون الاحتلال الإسرائيلي بعد معاناة مع مرض السرطان.



وجاء في بيان أعلنته هيئة شؤون الأسرى والمحررين "اعتقلت قوات الاحتلال بسام السايح (47 عاما) من محافظة نابلس في الضفة الغربية المحتلة عام 2015، وهو مصاب بسرطان العظام منذ عام 2011، وبسرطان الدم منذ عام 2013".



وتابع "أن نحو 700 أسير يعانون أوضاعًا صحية صعبة، منهم ما يقارب 160 أسيرًا بحاجة إلى متابعة طبية حثيثة، علمًا بأن جزءًا من الأسرى المرضى وغالبيتهم من ذوي الأحكام المشددة، قد أُغلقت ملفاتهم الطبية بذريعة عدم وجود علاج لهم".



وأوضح البيان أنه "باستشهاد الأسير السايح، يرتفع عدد الشهداء الأسرى إلى 221 شهيدًا ارتقوا منذ عام 1967".

