انطلاق أعمال الدورة ال 152 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري



ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة عدة بنود رئيسية يأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي -الإسرائيلي ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني،وتقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينين في الدول العربية المضيفة الدورة١٠٢، وتقرير عن اعمال المكتب الرئيسي والمكتب الاقليمي لمقاطعة اسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة (١٥١-١٥٢)، والامن المائي العربي وسرقة أسرائيل للمياه في الاراضي العربية المحتلة،والجولان العربي السوري المحتل .



كما تناقش الدورة موضوعات أخرى تتناول التضامن مع الجمهورية اللبنانية, وتطورات الأوضاع في سوريا،وليبيا،واليمن،واحتلال ايران للجزر العربية الثلاث طنب الصغرى وطنب الكبرى وابوموسى التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة في الخليج العربي.



كما تبحث الدورة اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية ، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان،ودعم جمهورية الصومال الفيدراليه،ودعم جمهورية القمر المتحدة،والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي الإريتري.



وتناقش الدورة أيضا التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ،وأمن الملاحة وامدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي ومخاطر التسلح الاسرائيلي على الامن القومي العربي والسلام الدولي وانشاء المنطقة الخالية من أسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.



كما تناقش الدورة بندا حول دعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص ، وآخر يتضمن انتهاكات قناة الجزيرة القطرية الاعلامية واساءتها للدول العربية .



ومن المقرر أن يسبق الجلسة الإفتتاحية لأعمال هذه الدورة اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب بحضور الأمين العام للجامعة السيد أحمد أبو الغيط لتبادل وجهات النظر والرؤى حول الموضوعات المطروحة .



ويعقب الإجتماع التشاوري الجلسة الإفتتاحية للدورة والتي سيتحدث فيها وزير خارجية الصومال رئيس الدورة 151 للمجلس ووزير خارجية العراق رئيس الدورة الجديدة 152 والامين العام للجامعة أحمد أبو الغيط وبيير كرينبول المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا).

ويلي الجلسة الإفتتاحية جلسة عمل أولى مغلقة يلقي فيها الوزراء كلماتهم يعقبها جلسة عمل ثانية مغلقة يتم فيها إعتماد مشروع جدول أعمال الإجتماع ومناقشة البنود المدرجة والبت في الموضوعات المرفوعة من جانب المندوبين الدائمين ثم جلسة ختامية ومؤتمر صحفي مشترك لوزير خارجية العراق والامين العام للجامعة.



تنطلق غدا الثلاثاء أعمال الدورة العادية ١٥٢ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة العراق خلفا للصومال .