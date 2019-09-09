ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعد وقف استيراد الدواجن.. رسالة مهمة من اتحاد الفلاحين لـ هيئة الثروة الداجنة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:23 م
وقف استيراد الدواجن
وقف استيراد الدواجن
شيماء مجدي
أكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين ، أن وقف استيراد الدواجن خطوة إيجابية في النهوض بالقطاع الداجني في مصر ، ولكن قبل تلك الخطوة لابد من توفير مستلزمات التربية بأسعار مناسبة من حيث الأعلاف والأدوات الأخري.

وأشار "فرج" في تصريحات لصدي البلد ، إلي أن أسعار الدواجن في مصر قد ترتفع أسعارها بعد فترة بسبب هذا القرار ، لذا نناشد الهيئة الوطنية للثروة الداجنة، بتوفير سلالات من الكتاكيت للمربين بأعداد تناسب استهلاك المصريين.

وقال "رئيس اتحاد الفلاحين" ان صناعة الدواجن في مصر كانت في طريقها إلي الانهيار بسبب استيراد الدواجن بأسعار أقل من أسعار الدواجن المحلية فكان بعض المواطنين تقبل علي المستوردة لقلة أسعارها.

وأوضح أن الحكومة تخطو خطوات واسعة في سبيل الوقوف بجانب المواطن حتي لا يشكل أي قرار عبئا علي المواطنين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شعبة الدواجن بالقاهرة تطالب الدولة بسرعة التدخل لحماية الصناعة الوطنية

بعد قرار وقف استيراد الدواجن.. المنتجون يكشفون أسباب الحظر.. ويؤكدون: الصناعة الوطنية في خطر.. تجار: يجب على الدولة التدخل لحماية المزارع

بعد انخفاض أسعارها في الأسواق.. لماذا قررت الحكومة منع استيراد الدواجن ؟

ننتج مليارا و600 ألف طائر.. الفلاحين: حظر استيراد الدواجن أنقذ صناعتها

نقيب الفلاحين: قرار حظر استيراد الدواجن أنقذ الصناعة المحلية من الانهيار.. فيديو

ترشيحاتنا

7 زمالكاوية لم يفرحوا لـ فوز نادي الزمالك بـ كأس مصر .. اعرف التفاصيل

بعد الهجوم الصاروخي وإسقاط طائرة إسرائيلية.. إيران: تل أبيب ستحترق

تحسن حالة الطقس.. الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد للسيول قريبا..فيديو

بملابس غريبة.. جوهرة تستعرض رشاقتها

محمد يطلق زوجته بالثلاثة على الواتساب

حمدي النقاز لـ نجم الاهلي السابق: مبتفهمش في الكورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فرو وفستان غريب..أصالة فى إطلالة جديدة

بإطلالة بسيطة..جوهرة تستعرض جمال ملامحها

مكشوف الصدر وضيق..فستان دانا حمدان يعرضها للانتقاد