بعد وقف استيراد الدواجن.. رسالة مهمة من اتحاد الفلاحين لـ هيئة الثروة الداجنة

أكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين ، أن وقف استيراد الدواجن خطوة إيجابية في النهوض بالقطاع الداجني في مصر ، ولكن قبل تلك الخطوة لابد من توفير مستلزمات التربية بأسعار مناسبة من حيث الأعلاف والأدوات الأخري.



وأشار "فرج" في تصريحات لصدي البلد ، إلي أن أسعار الدواجن في مصر قد ترتفع أسعارها بعد فترة بسبب هذا القرار ، لذا نناشد الهيئة الوطنية للثروة الداجنة، بتوفير سلالات من الكتاكيت للمربين بأعداد تناسب استهلاك المصريين.



وقال "رئيس اتحاد الفلاحين" ان صناعة الدواجن في مصر كانت في طريقها إلي الانهيار بسبب استيراد الدواجن بأسعار أقل من أسعار الدواجن المحلية فكان بعض المواطنين تقبل علي المستوردة لقلة أسعارها.



وأوضح أن الحكومة تخطو خطوات واسعة في سبيل الوقوف بجانب المواطن حتي لا يشكل أي قرار عبئا علي المواطنين.