الأهلي يحتفل بـ عيد ميلاد نجم الفريق

وجه النادي الأهلي رسالة تهنئة لـ أحمد الشيخ نجم الفريق الأول لكرة القدم بمناسبة عيد ميلاده اليوم، متمنيا له التوفيق والنجاح بمستقبله الكروي.



ونشر الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لـ أحمد الشيخ وعلق: "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا أحمد الشيخ نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".



يذكر أن الأهلي صعد لدور الـ 32 في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه عقبة «اطلع برة» بطل جنوب السودان بنتيجة 13-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور التمهيدي.



ومن المقرر أن يطير الأهلي إلى غينيا الاستوائية في الساعات الأولى من صباح بعد غدٍ الأربعاء لمواجهة كانو سبورت.

