التنس الأرضي بالأهلي جاهز للدوري العام

أكد إبراهيم أبو طالب، المدير الفني لفريق التنس الأرضي بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لمسابقة الدوري العام المقرر إقامتها يومي 20 و21 سبتمبر الجاري.





وقال أبو طالب، إن اللاعبين جاهزون للمنافسة على بطولة الدوري رغم الصعوبة التي تنتظر الفريق خلال الفترة المقبلة في المسابقة.





وأشار إلى أن فريق الأهلي مواليد 14 و16سنة سيواجه سموحة يوم 20 سبتمبر، أما «عمومي رجال وسيدات» فمن المقرر أن يخوض مواجهات قوية مع هليوبوليس.



