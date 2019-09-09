ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

التنس الأرضي بالأهلي جاهز للدوري العام

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:24 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد إبراهيم أبو طالب، المدير الفني لفريق التنس الأرضي بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لمسابقة الدوري العام المقرر إقامتها يومي 20 و21 سبتمبر الجاري.

وقال أبو طالب، إن اللاعبين جاهزون للمنافسة على بطولة الدوري رغم الصعوبة التي تنتظر الفريق خلال الفترة المقبلة في المسابقة.

وأشار إلى أن فريق الأهلي مواليد 14 و16سنة سيواجه سموحة يوم 20 سبتمبر، أما «عمومي رجال وسيدات» فمن المقرر أن يخوض مواجهات قوية مع هليوبوليس.

يذكر أن الجهاز الفني للتنس الأرضي بالنادي الأهلي يضم كلا من عمرو الهمشري رئيسا، وإبراهيم أبو طالب مديرا فنيا، وشريف عادل سيد مدربا عاما، ومحمود عزت، مديرا لقطاع الناشئين، وأحمد منير طه مدربا، ومحمد أحمد حسن مدربا، وأحمد عبد الغني إداريا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهلي 2001 يبدأ مشواره في بطولة الجمهورية بمواجهة سموحة .. اليوم

أهلي 2003 يستعد لبطولة الجمهورية بمعسكر مغلق بدمياط

أهلي ٢٠٠٥ يفوز على طلخا ١٠-١ وديًا

أهلي ٢٠٠١ يواجه الجونة اليوم في بطولة الجمهورية

ناشئو الاهلي يهزمون اتحاد جدة السعودي ٣-٢ وديا

أهلي 2003 يتعادل مع جمهورية شبين 1 - 1 وديًا

ترشيحاتنا

لكل اسم حكاية .. مرج البحرين الاسم القديم لمدينة رأس البر.. مصيف مشاهير الفن والسياسة قبل ثورة 52

أوليمبيك مارسيليا لـ الزمالك: تهانينا لكم بـ الكأس يا فرسان القاهرة

وفاة شاب مصري في الكويت

طويل وجنني.. حمدي النقاز يعلق على حكم مباراة الزمالك وبيراميدز

حزب الله: سنضرب في العمق الإسرائيلي

ملابس سوداء .. أبنة عمرو دياب بإطلالة غريبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فرو وفستان غريب..أصالة فى إطلالة جديدة

بإطلالة بسيطة..جوهرة تستعرض جمال ملامحها

مكشوف الصدر وضيق..فستان دانا حمدان يعرضها للانتقاد