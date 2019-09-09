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رياضة

أهلي ٢٠٠٠ يواجه جمهورية شبين وديا .. اليوم

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 03:57 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٠ اليوم فريق الشباب مواليد ١٩٩٩ بنادي جمهورية شبين، في مباراة ودية تقام على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن استعدادات الفريق للمشاركة في بطولة منطقة القاهرة.

وكان فريق مواليد ٢٠٠٠ بالأهلي قد خاض مباراتين وديتين، فاز في الأولى على أكاديمية «سترايكر»، ٨ – صفر، وتعادل في الثانية مع مركز شباب عين الصيرة بثلاثة أهداف لمثلهم.

ويستعد فريق ٢٠٠٠ بالأهلي بقوة للمشاركة في بطولة منطقة القاهرة التي فاز بلقبها في الموسم الماضي، ومن المتوقع إعلان قرعة مباريات الموسم الجديد خلال الأيام المقبلة.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٠ بالأهلي كل من مدحت طه إسماعيل مديرًا فنيًا، وعبد الله فاروق مدربًا عامًا، وخالد حسن مدربًا لحراس المرمى، وصابر سينادة إداريا ، ومحمد فتحي درويش طبيبا، بالإضافة إلى أحمد عبد الخالق إخصائي التدليك.

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