يعزز من جمال المرأة.. طريقة عمل الجمبري بقشره

الجمبري أكلة بحرية شهيرة لها العديد من الفوائد وغنية بالمعادن والفيتامينات والبروتينات، كما أنه من المأكولات قليلة السعرات الحرارية، واليوم سنقدم لكم طريقة عمل الجمبري بقشره.



فوائد الجمبري :

- مضاد قوي للأكسدة مما يجعلة من مقاومات السرطانات.

- يدعم تكوين خلايا الدم الحمراء مما يساعد على تنشيط الدورة الدموية.

- من الأغذية التى تساعد على فقدان الوزن

- يعزز من جمال المرأه لانه يحمى البشرة ويساعد على الوقاية من التجاعيد والشيخوخة.



وإليكم مقادير طريقة عمل الجمبري بقشره:

1 كيلو جمبري كبير وغير مقشر

2 حبات طماطم مقطعين مكعبات صغيرة

3 حبات فلفل أخضر مقطع مكعبات صغيرة

بصلة مقطعة مكعبات صغيرة

2\1 ملعقة كبيرة من الشطة الحارة

ليمونة مقطعة أربعة قطع

2\1 ملعقة كبيرة من بهارات السمك

4\1 كوب بقدونس مفروم

2 ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود المطحون

إليكم تحضير طريقة عمل الجمبري المقشر:



- نقوم بغسل الجمبري بالماء جيدًا، ومن ثم يتم تصفيته ووضعة فى إناء به ما على نار متوسطة الشعلة مع التحريك المستمر لمدة خمس دقائق.

- عند ملاحظة إحمرارة نضع المكونات مع بهارات السمك والملح والإستمرار فى التحريك.

- نقوم بتدفئة الماء وإضافته فى الإناء ليغطية بأكمله.

- نترك الإناء على النار لمدة تتراوح بين 15 و 30 دقيقة حتى ينضج جيدًا.

